"Maça Çeyrek Kala" Klasspor TV'de başladı

Klasspor Tv'de yayınlanan Maça Çeyrek Kala programında Süper lig, 1.lig, 2.lig ve 3.lig'de mücadele eden Ankara takımları konuşuldu.

Mert Dokuzoğlu ve Aykut Örenli'nin hazırlayıp sunduğu Maça Çeyrek Kala programında Ankaragücü, Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Keçiörengücü ve diğer Ankara takımlarını konuşuldu.

ANKARAGÜCÜ DEFANSINA GÜVENİYOR

Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan MKE Ankaragücü, BTCTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesinde defans hattına güveniyor. Başkent ekibi, ilk 3 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü. 3 maçta 5 puan toplayan Ankaragücü, tecrübeli teknik adam Metin Diyadin'i takımın başına getirdi. Ankaragücü ilk 3 maçta 105 km koşu mesafesi ve %37-%43 arasında topa sahip oldu. Transfer yasağı devam ettiği için alternatifli bir kadro yok. Alper Önal ve Hasan Kaya genç oyuncular içinde öne çıkan isimler. Yeni Malatyaspor maçına terlikle gidecek olan Ankaragücü taraftarı galibiyete inanıyor. Yeni Malatyaspor'un kanatları hızlı olmasına karşın defansı zaafiyet gösteriyor.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE ERTAÇ VE AHMET SAHADA OLABİLİR

Başkentin bir diğer ekibi Alkaralar, Trabzonspor maçıyla çıkış arıyor. 3 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Gençlerbirliği, kalesinde 7 gol gördü. Bunların 4 tanesini kırmızı kartlardan dolayı eksik iken yedi. Kaleci Diallo'ya zaman verilmesini isteyen Teknik direktör Kaplan, Ertaç'ı Trabzonspor maçına hazırlıyor. Ahmet Oğuz'un tecrübesine güvenen Kaplan sağ bekte Ahmet' i kullanacak gibi görünüyor. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Yusuf Sarı forma giyemeyecek.



1.LİG'DE BU HAFTA

TFF 1.Lig'de Keçiörengücü bugün ligin iddialı ekibi BB Erzurumspor'u ağırlayacak. Başkent ekibinde Dialiba ve Sertaç ön plana çıkıyor. BB Erzurumspor ise tekrar Süper lig'e yükselmek istiyor.

Osmanlıspor ise Pazar günü saat 16:30 da ligin güçlü ekiplerinden Bursaspor'a konuk olacak. Beykan Şimşek takımın gol ayağı.

2.LİG VE 3.LİG'DE GENEL DURUM

TFF 2.Lig Beyaz Grupta isim değişikliğine giden BAK spor 2 maçta 4 puan ile lige iyi bir başlangıç yaptı. Bugün 16'da Yılport Samsunspor'u ağırlayacak Bak spor ligin en pahalı kadrosuna sahip kırmızı beyazlılara karşı sürpriz peşinde.

Hacettepe ise tamamen gençlere yönelmiş durumda. 2 maçta 10 gol yiyen Hacettepe'nin amacı genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmak.

Kırmızı grupta ise Etimesgut Belediyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u ağırlayacak. 4 puandaki Etimesgut Bld. şampiyonluk istiyor.

Ankara Demirspor ise Ergene Velimeşespor'u ağırlayacak. İyi bir iç saha takımı olan Ankara Demirspor evindeki 2. maçıda kazanmak istiyor.

3.lig 1.grupta eski adı Adliyespor olan Çankaya FK, lige iyi bir başlangıç yapamadı.

3.gruptaki temsilcilerimizden Altındağ Belediyespor ise 4 puanla 4.sırada bulunuyor. Maçlarını Çubuk'ta oynama kararı alan Altındağ Belediyespor'un bu hafta rakibi Medical Park Batman Petrolspor.