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Balıkesirspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...
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BALIKESİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Balıkesirspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 4. haftasında Balıkesirspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Balıkesirspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 4. haftasında Balıkesirspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem BÜLENT BİRİNCİOĞLU yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Balıkesir Atatürk

Balıkesirspor: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Furkan Çil, Foxı Kethevoama, Okan Alkan, Mahatma Osumanu Otoo, Rahmi Anıl Başaran, Tomıslav Glumac, Antonıo Mrsıc, İbrahim Halil Çolak

Teknik Direktör:

Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Rıad Nourı, Emircan Altıntaş, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Ghıslaın Gımbert, Burak Öğür, Tarık Tekdal

Teknik Direktör:

Hakem: BÜLENT BİRİNCİOĞLU, UYGAR BEBEK, SERDAR DİYADİN, GÜREL UZUNER

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