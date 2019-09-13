Balıkesirspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 4. haftasında Balıkesirspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem BÜLENT BİRİNCİOĞLU yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Balıkesir Atatürk
Balıkesirspor: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Furkan Çil, Foxı Kethevoama, Okan Alkan, Mahatma Osumanu Otoo, Rahmi Anıl Başaran, Tomıslav Glumac, Antonıo Mrsıc, İbrahim Halil Çolak
Teknik Direktör:
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Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Rıad Nourı, Emircan Altıntaş, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Ghıslaın Gımbert, Burak Öğür, Tarık Tekdal
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: BÜLENT BİRİNCİOĞLU, UYGAR BEBEK, SERDAR DİYADİN, GÜREL UZUNER
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