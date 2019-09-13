﻿
Kaplan: Takımıma güveniyorum
﻿
Site İçi Arama
﻿

KAPLAN: TAKIMIMA GÜVENİYORUM

Kaplan: Takımıma güveniyorum

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Trabzonspor karşılaşması öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu

763 Okunma

   Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Trabzonspor karşılaşması öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. 

   Zorlu rakiplerinden puan alarak çıkışa geçeceklerini belirten Kaplan, ilk 3 maçta şanssız mağlubiyetler aldıklarını söyledi.

  Kaplan, “İyi oynadığımız maçları kaybettik. Şimdi bu oyunu skorlara yansıtmak ve Trabzonspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Ben takımıma inanıyorum ve güveniyorum. Üç maçta 7 gol yedik, 2 gol attık. Bunlar bizim için eksi durumlar ama Trabzonspor maçıyla çıkışa geçeceğiz” dedi.

   "Biz kesinlikle burayı hak etmiyoruz." diyen Kaplan, "Biz oraya puan için gidiyoruz. Bu ama üç puan ama bir puan olur. Biz o maçta mantalitesi değişen bir Gençlerbirliği sahaya yansıtacağız. İnşallah oradan iyi bir skorla dönerek milli aradan sonra lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
C Blok'un bu haftaki konuğu Mustafa Kaplan'dı
Süper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu
1
Gençlerbirliği'nden Kamuoyu Açıklaması
1
Mustafa Kaplan C Blok'a geliyor
6
Gençlerbirliği'nden son dakika transferi
12
Kaplan'la tamam mı devam mı?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿