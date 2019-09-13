Kaplan: Takımıma güveniyorum

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Trabzonspor karşılaşması öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

Zorlu rakiplerinden puan alarak çıkışa geçeceklerini belirten Kaplan, ilk 3 maçta şanssız mağlubiyetler aldıklarını söyledi.

Kaplan, “İyi oynadığımız maçları kaybettik. Şimdi bu oyunu skorlara yansıtmak ve Trabzonspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Ben takımıma inanıyorum ve güveniyorum. Üç maçta 7 gol yedik, 2 gol attık. Bunlar bizim için eksi durumlar ama Trabzonspor maçıyla çıkışa geçeceğiz” dedi.

"Biz kesinlikle burayı hak etmiyoruz." diyen Kaplan, "Biz oraya puan için gidiyoruz. Bu ama üç puan ama bir puan olur. Biz o maçta mantalitesi değişen bir Gençlerbirliği sahaya yansıtacağız. İnşallah oradan iyi bir skorla dönerek milli aradan sonra lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.