﻿
AASKF, toplantı duyurusunu yaptı
﻿
Site İçi Arama
﻿

AASKF, TOPLANTI DUYURUSUNU YAPTI

AASKF, toplantı duyurusunu yaptı

Disiplin sürecinden geçen AASKF, gerçekleştireceği bilgilendirme toplantısının duyurusunu yaptı

291 Okunma

   Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Kandazoğlu, Klasspor TV ekranlarında yayınlanan Spor Ankara'nın iki bölümünde de federasyon olarak geçirdikleri disiplin süreci ile ilgili bir toplantı yapılacağını duyurmuştu.

Toplantı'nın duyurusu AASKF'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından da yapıldı. Federasyona üye kulüplerin katılacağı toplantı, 20 Eylül Cuma günü saat 18:00'de Gençlik Parkı Necip Fazıl Toplantı Salonu'nda gerçekleşek.

 AASKF'nin geçirdiği disiplin süreci ile ilgili kulüplere bilgilendirme yapacağı toplantıya kulüplerin başkan, yönetici ve antrenörleri katılım gösterecek.

 

ETİKETLER
Kaplan: Takımıma güveniyorum
"Maça Çeyrek Kala" Klasspor TV ekranlarında yayın hayatına başlıyor
Spor Ankara'nın konuğu Recep Salih İlker'di
Ankaragücü'nden terlikli protesto
Spor Ankara bu akşam saat 20:00'da
Güçlü Yorum'un konuğu Adnan Erkan'dı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿