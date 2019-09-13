AASKF, toplantı duyurusunu yaptı

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Kandazoğlu, Klasspor TV ekranlarında yayınlanan Spor Ankara'nın iki bölümünde de federasyon olarak geçirdikleri disiplin süreci ile ilgili bir toplantı yapılacağını duyurmuştu.
Toplantı'nın duyurusu AASKF'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından da yapıldı. Federasyona üye kulüplerin katılacağı toplantı, 20 Eylül Cuma günü saat 18:00'de Gençlik Parkı Necip Fazıl Toplantı Salonu'nda gerçekleşek.
AASKF'nin geçirdiği disiplin süreci ile ilgili kulüplere bilgilendirme yapacağı toplantıya kulüplerin başkan, yönetici ve antrenörleri katılım gösterecek.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.