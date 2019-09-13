AASKF, toplantı duyurusunu yaptı

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Kandazoğlu, Klasspor TV ekranlarında yayınlanan Spor Ankara'nın iki bölümünde de federasyon olarak geçirdikleri disiplin süreci ile ilgili bir toplantı yapılacağını duyurmuştu.

Toplantı'nın duyurusu AASKF'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından da yapıldı. Federasyona üye kulüplerin katılacağı toplantı, 20 Eylül Cuma günü saat 18:00'de Gençlik Parkı Necip Fazıl Toplantı Salonu'nda gerçekleşek.

AASKF'nin geçirdiği disiplin süreci ile ilgili kulüplere bilgilendirme yapacağı toplantıya kulüplerin başkan, yönetici ve antrenörleri katılım gösterecek.