﻿
"Maça Çeyrek Kala" Klasspor TV ekranlarında yayın hayatına başlıyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

"MAÇA ÇEYREK KALA" KLASSPOR TV EKRANLARINDA YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR

Liglerde mücadele eden Ankara takımlarının maç durumlarını değerlendiren tek program "Maça Çeyrek Kala" başlıyor.

559 Okunma

Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden Ankara takımların son durumlarını ve oynanacak maçların değerlendirilmesinin yapılacağı "Maça Çeyrek Kala", her cuma saat 20:00'da Mert Dokuzoğlu ve Aykut Örenli'nin sunumuyla Klasspor TV ekranlarında Ankaralı futbolseverlerle buluşacak.
Ankaragücü'nden terlikli protesto
Güçlü Yorum'un konuğu Adnan Erkan'dı
Süper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu
Adnan Erkan Güçlü Yoruma geliyor
Metin Diyadin: Mazeret üretmeyeceğiz!
1
Ankaragücü hazırlık maçını 3-0 kaybetti...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿