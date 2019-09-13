Spor Ankara'nın konuğu Recep Salih İlker'di

Klasspor Tv'de Merve Kılıç ve Murat Kandazoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Ankara amatör futbolunun konuşulduğu Spor Ankara'nın konuğu Yaşamkent İlker Spor Kulübü başkanı Recep Salih İlker'di.

ANITTEPE SAHALARIMIZDA BAZI ÇALIŞMALAR OLACAK

Tesis yeterwsizliklerinden yakınan Yaşamkent İlker Spor Kulübü başkanı Recep Salih İlker, yakında Anıttepe ve Hasan Doğan sahalarında çalışmalar olacağını, federasyondan Ankara amatör futbolu için pozitif ayrımcılık beklediklerini belirtti.

BİR MARKA HALİNE GELDİK

Yaşamkent İlker spor dışında 3 kulübün daha başkanlığını yürüttüğünü beliten İlker, "yurtdışında önemli başarılar aldık. Çayyolu iyi bir altyapı oldu. Marka haline geldik. En iyi 3. amatör kulüp seçildik." açıklaması yaptı. Murat Kandazoğlu ise, "Semt kulüplerine ihtiyaç var. Amatör futbol dünyada sektör haline geldi. Yaşamkent İlker Spor, 33 antrenöre istihdam sağlıyor. Bizim kulüpler hala borç batağında. Ders kitapları arasında boğuluyor çocuklar. Kulüp-aile-okul işbirliği içinde olmalı ve çocuklarımız spora yönlendirilmeli" diye konuştu.

SOSYAL PROJELERİ ÖNEMSİYORUZ

Yaşamkent İlker Spor Kulübü başkanı Recep Salih İlker, sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini, çeşitli yerlerde ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını, pet şişeleri sporcularla beraber toplayıp dönüşüm kutularına attıklarını ve bu çalışmalarla ışık olmaya çalıştıklarını belirtti.

GÜNLÜK ÇARELER ÜRETİLİYOR

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanı Murat Kandazoğlu, "ortak amaç ülke futboluna katkı vermek olmalı. Yasak koymamalıyız. U16'da 2. olduk, TFF tarafından onurlandırılmalı ama gereken destek verilmiyor. Altyapı ve amatör futbola destek verilirse çok daha büyük başarılar kazanırız. Samimi olunmalı, günlük çareler üretiliyor" diyerek kalıcı çözüm istediklerini söyledi.

SAHALAR BİZLERE YETMİYOR, SEMT SAHALARI OLMALI

Yaşamkent İlker Spor Kulübü başkanı Recep Salih İlker, TFF'ye saha yetersizliği konusunda eleştiride bulunarak "Spor tesisi yapmayı marifet saymıyorlar. Amatörlerin çok derdi var. 21.yy'a gelmemize rağmen sahalar azaldı. TFF, 3 büyüklere odaklı çalışıyor.Altyapı desteklenmiyor. TFF, bana 1750 TL aylığı layık gördü. 3 büyüklerin Ankara'da işi yok. İsim haklarını vermesinler. Çocuklar, amatör kulüplere yazılsın. Böylelikle amatör kulüplerde kalkınmış olur." açıklaması yaptı. Kandazoğlu ise sahaların azlığı konusuna katıldığını belirterek, "Nihat Özdemir, federasyon başkanlığına yeni seçildi. Biraz zaman vermek lazım. Bakalım yaklaşımları nasıl olacak. Semt sahaları arttırılmalı, her semtte saha olmalı ve o sahalardan sadece 1-2 kulüp sorumlu tutulmalı. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak bizim haklı bir mücadelemiz var. Sorunları her yere taşıdık. Nakdi yardım yapıldı bizlere federasyon tarafından. Ankara Federasyonu olarak amatör sporların merkeziyiz, liderliğini yapıyoruz" açıklaması yaptı. Recep Salih İlker, eğer yeterli saha şartları sağlanırsa uzun vadeli planlarda Altınordu, Ajax örneklerinde olduğu gibi iyi ekol takımlar oluşturulabileceğini sözlerine ekledi. 5 bin TL destek ile yurtdışına gittiklerini belirten İlker, Barcelona Summer Cup'da 2. olduklarını söyledi.