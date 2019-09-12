Ankaragücü'nden terlikli protesto

Süper Lig ekiplerinden olan Ankaragücü'nün sıkıntılarına son dönemlerde bir yenisi eklendi. Eryaman Stadı'nın zor şartlarında takımlarını yanlız bırakmayan Ankaragücü

taraftarlarını isyan ettiren yeni uygulama maç öncesi ayakkıbalırının çıkarılması. Maç öncesi güvenlik sebebiyle ayrıntılı aramalardan geçen sarı-lacivertli taraftarlar, yine güvenlik sebebiyle yapılan maç girişindeki ayakkabı çıkarttıran uygulamaya tepkilerini göstermeye karar verdiler. Tüm zorluklarda ve sıkıntılarda takımlarının daima arkalarında olan Ankaragüçlüler, bu uygulamaya karşı protesto amacıyla bundan sonraki maçlara terlikle gidilmesi için bir kampanya başlattılar. Twitter üzerindan başlatılan kampanya ile taraftarların Yeni Malatayaspor maçı için stada terlikle gelmesi istendi. Kampanyaya desteğin yoğun olduğu gözlenirken önümüzdeki günlerde sahalarda ilginç görüntülerin ortaya çıkacağı bekleniyor.