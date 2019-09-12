Güçlü Yorum'un konuğu Adnan Erkan'dı

Spor Toto Süper Lig'de 3 haftada 5 puan toplayarak lige iyi bir başlangıç yapan MKE Ankaragücü'nde Sportif Direktör Adnan Erkan, Klasspor Tv'de yayınlanan Güçlü Yorum programına konuk oldu. Ankaragücü'nde 7 sene geçiren efsane kaleci Erkan, Ankaragücü benim kendimi bulduğum yerdir açıklaması yaptı.

ANKARAGÜCÜ BENİM KENDİMİ BULDUĞUM YERDİR

MKE Ankaragücü'ne gelmeden evvel Kahramanmaraşspor'da görev yapan Erkan, "Ankaragücü'nde harika 7 sezon geçirdim. Ankaragücü benim kendimi bulduğum yerdir. Kahramanmaraşspor'da görevdeyken teklif gelince kabul ettim, Kahramanmaraşspor'da izin verdi ve yuvama döndüm. Hiçbir zaman Ankaragücü'nün yeri alt ligler değildir." açıklaması yaptı.

METİN DİYADİN BOŞLUĞU DOLDURDU

MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Erkan, Metin Diyadin'in gelişiyle teknik adamlık boşluğunun doldurulduğunu söyledi. Daha önce görev alan Aykan Atik'in zor dönemde başarılı olduğunu belitrten Erkan, "Aykan Atik, teknik anlamda oyuncu seçti. Teknik adamın gelmesi lazımdı, o süreyi iyi geçirdik ve 5 puan topladık. Birçok hocayla görüşüldü, hocaların gelmemesi kendi tercihleridir. Metin Diyadin kendini ispatlamış, çok tecrübeli bir teknik adam. Bu dönemde görevi kabul ettiği için de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

KARAKTERLİ OYUNCULARIMIZ VAR

Takım içerisinde oldukça tecrübeli isimler olduğuna dikkati çeken Erkan, "Takım içi ahenk bozulmaz. Profesyonellik mevcut şartlarda en iyisini gerektirir. Karakterli oyuncularımız var. Hiçbir antrenman eğer hoca olmasaydı bile aksamazdı. Korcan,Sedat ve Yalçın gibi takım içi ağabeylik yapan futbolcularımız var. Geçen sezon Altay'ın ön plana çıkmasında mesela Korcan'ın büyük payı var. Korcan, Altay'ın önünü açtı ve onun Fenerbahçe'ye transfer olmasına bir nevi yardımcı oldu. Altay'dan gelen paranında bu şartlarda bize katkısı oldu" dedi.

ALTYAPIDA SİVRİLEN OYUNCULARIMIZ VAR

Erkan, MKE Ankaragücü'nün iyi bir altyapısı olduğunu belirterek, "Altyapıda sivrilen oyuncular var. Bunları A takımda görüyoruz ve görmeye devam da edeceğiz. Sadece adapte olmaları lazım. Tam hazır olduklarında çıkarmamız lazım. Yoksa kaybolurlar. Berke gibi oyuncuların gelişimi tam olarak tamamlanmalı. Alper Önal ve Hasan Kaya'yı bu sezon A takımda görebiliriz, diğerlerine göre daha hazır durumdalar." diye konuştu.

TANDOĞAN TESİSLERİNE GİDİNCE BİR AĞAÇ DİBİNDE AĞLADIM

Tandoğan tesislerine gidince atıl bırakılmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Erkan, "Tandoğan tesislerine gidince bir ağaç dibinde ağladım. Gerçekten sahipsiz bırakılması çok üzücü. Günümüzde sponsorluklar değer kazandı. Makine Kimya zaman zaman bizi yalnız bırakmıştır. Yayın gelirleri adil değil. Sağlam bir ekonomik yapılanma ile 2-3 seneye toparlarız." diye konuştu.

MECBURİYETTEN MASRAF EDEMEDİK, CUMHURBAŞKANIYLA BU KONU KONUŞULDU

Kulübün yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinen Erkan, "Mecburiyetten masraf edemedik belki ilerde artısı olur. Maksimum puanda belki 5 milyon euro gelir elde edebiliriz. Türkiye'de ne zaman bir kulüp dara düşse o zaman genç oyuncular çıkıyor. Türk futbolunun yönetim şekli ele alınmalı, uzun vadeli planlar yapılmalı. Çözüm üretilmeli. Radikal kararlar alınmalı. Geçen seneden bildiğim kadarıyla bir borcumuz yok. İçerde en ufak bir kriz yok. Birlikte bu zor durumuları aşmalıyız, kötü bir Ankaragücü'nün kimseye faydası olmaz. Mehmet Yiğiner başkanımız kulübü zor şartlar altında aldı ve bir başarı sağladı. Şu an alt liglerden süper lige yükselmiş bir kulübümüz var. Transfer yasağını kaldıramamak başarısızlık olarak görülmemeli ilerde bu sorunu aşacağız. Cumhurbaşkanı ile de bu konular konuşuldu, önümüzdeki haftalarda gelişmeler olabilir" dedi.

METİN HOCANIN AGRESİF BİR OYUN STİLİ VAR

Metin Diyadin'in basın mensuplarıyla tanışma toplantısında bahsettiği kondisyon verilerine de değinen Erkan, "Hocamızın bahsettiği istatistiklere çok değer veriyoruz. Efektif oyunla sonuca gitmeliyiz. İstatistikleri önemsiyorum. Koşu mesafeleri ve topla oynama süresi arttırılmalı. Orgill ve Canteros dikine giden oyuncular Aydın, Scarione ve İlhan gibi oyunculardan da sezon içinde sıkça yararlanacağız. Agresif bir oyun istiyor Metin hoca, alternatifli bir kadromuz yok. Onun için sakatlıklara ve kart cezalarına dikkat etmeliyiz." diye konuştu.