C Blok'un bu haftaki konuğu Mustafa Kaplan'dı

Spor Toto Süper Lig'de 3 hafta geride kalırken henüz galibiyetle tanışamayan Gençlerbirliği'nde deneyimli teknik adam Mustafa Kaplan, Klasspor Tv ekranlarında yayınlanan C Blok programına konuk oldu.

ANKARAGÜCÜ'NDEN ÖZELLİKLE TRANSFER YAPMADIK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne geçiş sürecini değerlendirdi. Kaplan, "MKE Ankaragücü'nde benim kendi elimde bir oyuncu profilim vardı. Hiç olmayacak transferler bir anda bitti. Gençlerbirliği'ne geldiğimde özellikle Ankaragücü'nden oyuncu transfer etmedik. Kitsiou'yu beğenmemize rağmen Gençlerbirliği'ne transfer etmedik. Gençlerbirliği'ne aldığım oyuncuların yüzde 90'ı izlediğim oyuncular. Bizim transferlerin hepsine kefilim.

FABRİCİO VE POLOMAT BENİM KEŞFİM

Deneyimli teknik adam Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nin yeni transferleri Fabricio ve Polomat hakkında açıklamalarda bulundu. Kaplan, "Fabricio ve Polomat benim keşfim olan oyuncular. İkisine de güveniyorum. Fabricio'dan sağ bek oynamasını istedim."

DİALLO'YA ZAMAN LAZIM

Gençlerbirliği'nin yeni filebekçisi Diallo hakkında gelen sorular üzerine Kaplan, "Kaleci Diallo ayağı iyi olmasa da iyi bir kaleci. Diallo'yu bazı maçlarda dinlendirmek istiyoruz. Zamana ihtiyacı var. Özellikle sol bek ve sol stoperle aynı dili konuşması bir avantaj. Bazı maçlarda Ertaç'ı da oynatacağız."

GENÇ FUTBOLCULAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Gençlerbirliği'nin çok iyi bir altyapısı olduğunu vurgulayan Kaplan, Milli takımımızda oynayan birçok futbolcunun artık yurtdışında oynadığına dikkati çekti. Kaplan, "Arda'ya yabancı stoperleri izlemesini öneriyorum. Mert Çetin, Roma'ya gitti ve başarılı. Berat Ayberk Özdemir'i inandığım için oynatıyorum. Gidenlerden Alper Uludağ'ın kalmasını isterdim. Rahmetullah ilk 11'i hakediyor ama sakatlığı var." diye konuştu.

AHMET OĞUZ'U BEŞİKTAŞ İSTEDİ

Gençlerbirliği'nin başarılı sağ beki Ahmet Oğuz hakkında gelen soruları da yanıtlayan Kaplan, "Hücuma çıkan bekleri seviyorum ama öncelikleri savunma. Ahmet Oğuz, bence bu sene daha farklı bir Ahmet. Trabzonspor maçına Ahmet ile başlayacağım. Biraz zaman vermek lazım sonuçta genç oyuncular. Sezon başında Beşiktaş'ın Ahmet'e bir ilgisi vardı. O bölgede Erdem de var ama ilk tercihim Ahmet. Sonuçta bir ara Milli takıma kadar yükselmiş bir futbolcu. " açıklaması yaptı.

ŞANSSIZ MAÇLAR YAŞADIK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'de oynadıkları 3 maçta da bir basiretsizlik yaşadıklarını, gerek kırmızı kartlar gerek sakatlıklar nedeniyle bu maçları kaybettiklerini belirtti. Kaplan, "Başakşehir maçında Soner'e İrfan Can'ı oynatmama görevi verdik ama kendi silahımızla vurulduk. Soner topa hakim bir futbolcu. Yasin'i oynatmamızın sebebi de İrfan'ı oynatmamaktı. Keşke Berat ile oyuna devam edebilseydik. Berat bazen yumuşak kalıyor. Üzerimizde basiretsizlik var. İki ön liberomuzu çıkarmak zorunda kalmamız yenilmemize sebep oldu. Gazişehir maçında Mats ve Stancu'yu oyuna almadık. Gazişehir maçında köşe vuruşlarında rakibin hızlı kanatlarına teslim olduk. İlk 24 dakikada gol bulabilseydik farklı olurdu maçı biz kazanırdık. 2. bölgede baskıda geç kalıyoruz. Gazişehir maçında bariz hakem hataları var. VAR kararını 6 dakikada zor verdiler. 7 gol yedik şu ana kadar 4 tanesinde eksik kalmıştık" diye konuştu.

ERDEM'E TAKIM İÇİ AĞABEYLİK GÖREVİ VERDİK

Takımdan sezon başı ayrılan Erdem hakkında açıklamalarda bulunan Kaplan, "Erdem ayrıldıktan sonra pişman olduğunu belirtti. Geri dönmek istedi. Çok büyük hata yaptığını söyledi. Ben ona geri dönmesinin imkansız olduğunu söyledim. Biz o ara başka futbolcularla görüştük. Son anda bir değişiklik oldu ve oturduk karar verdik. Erdem'in geçen sezon katkısı olmuş bir futbolcu sonuçta ve şimdi ona takım içi ağabeylik görevi verdik." dedi.

GERİYE YASLANMAYIN DİYORUM

Son 3 maçta değişiklikler yaşadıklarına dikkati çeken Kaplan, oyuncularına sürekli önde oynayın talimatı verdiğini belirtti. Takımın boy uzunluğuna değinen Kaplan, takımı 35-40 metrede oynatmak istediğini bunun için önde oynamalarının gerekliliğinden söz etti ve o zaman takım boyunun kısalacağını sözlerine ekledi.

TRABZONSPOR'DAN EKSİĞİMİZ YOK FAZLAMIZ VAR

Haftasonu oynayacakları Trabzonspor maçı hakkında da yorumlarda da bulunan Kaplan, "Trabzonspor çok iyi bir takım. Çok yetenekli oyuncuları var. Deplasmanda zor bir maç oynayacağız. Futbolcularıma ve taraftarımıza güveniyorum. Trabzonspor'dan eksiğimiz yok fazlamız var. Üzerimize gelen takımlara karşı daha rahat oynayabiliriz diye düşünüyorum. Trabzonspor 3 tane 10 numarayla oynadı Malatyaspor maçında. Çokta iyi oynamadıklarını düşünüyorum. Merkezi boş bırakan bir takım. İlk 15 dakikada rakibi boğmak isteyen bir ekiple oynayacağız" dedi.

İLHAN CAVCAV YOLUNDA İLERLEYEN BİR BAŞKANIMIZ VAR

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, kulüp başkanları Murat Cavcav hakkında da açıklamalarda bulundu. Kaplan, "Pırlanta gibi bir başkanımız var. Gençlerbirliği'ni çok seviyor, kulüp için elinden geleni yapıyor. Başkanımız, İlhan Cavcav yolunda ilerliyor. Eminim ki başkanımız bu camianın başında olduğu sürece önümüzdeki 2-3 senede Gençlerbirliği çok farklı noktalara gelecek ve çok farklı şeyler konuşulacak" dedi.

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