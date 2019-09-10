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Mustafa Kaplan C Blok'a geliyor
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MUSTAFA KAPLAN C BLOK'A GELİYOR

Mustafa Kaplan C Blok'a geliyor

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Mustafa Kaplan C Blok'a geliyor

Gençlerbirliği'nde olan biteni, transfer dönemini, lige kötü başlangıcı, önümüzdeki haftanın maçlarını konuşuyor; sizlerden gelecek soru ve görüşleri Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan'a yöneltiyoruz. Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel'in hazırladığı Türkiye'nin tek Gençlerbirliği programı C Blok bu akşam saat 20.00'de Klasspor TV ekranlarında!

Programa, sosyal medyadan #CBlok üzerinden yönelteceğiniz fikirleriniz ve sorularınız ile katılabilir ve tartışmalara yön verebilirsiniz.

“C Blok” programını, Klasspor TV’nin sosyal medya hesaplarından rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Yayınımızı Facebook, Youtube, Periscope, Twiter ve İnstagram'da Klasspor TV hesaplarından canlı izleyebilir, yorumlarınızla katılabilirsiniz.

Türkiye'nin ilk İnternet Spor Televizyonu Klasspor TV'nin Youtube hesabını takip ederek bize destek olabilirsiniz.

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