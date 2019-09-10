Mustafa Kaplan C Blok'a geliyor

Gençlerbirliği'nde olan biteni, transfer dönemini, lige kötü başlangıcı, önümüzdeki haftanın maçlarını konuşuyor; sizlerden gelecek soru ve görüşleri Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan'a yöneltiyoruz. Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel'in hazırladığı Türkiye'nin tek Gençlerbirliği programı C Blok bu akşam saat 20.00'de Klasspor TV ekranlarında!

Programa, sosyal medyadan #CBlok üzerinden yönelteceğiniz fikirleriniz ve sorularınız ile katılabilir ve tartışmalara yön verebilirsiniz.

“C Blok” programını, Klasspor TV’nin sosyal medya hesaplarından rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

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