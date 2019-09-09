"Döktüğümüz terin değerini biliyoruz."

Bolu’da yaptığı sezon başı kampını tamamlayan Halkbank, Ankara’ya döndü. Mavi-Beyazlı takım, hazırlıklarını, belirlenen program dahilinde kendi tesislerinde sürdürecek.
Başkent ekibinin tecrübeli orta oyuncusu İbrahim Emet kampı değerlendirirken, çok efektif bir çalışma ortamı olduğunu söyledi. Bolu kampında yaptıkları fiziksel ve teknik antrenmanların semeresini sezon içinde alacaklarına inandığını ifade den İbrahim Emet, “Tekrara düşmek istemem ama kamp gerçekten faydalıydı. Birbirimizi daha iyi tanıdık. Mantalitemizi oturttuk. Kondisyon depoladık. Yorulduk ama zevkli geçti. Biz oyuncu grubu ve teknik heyet buradaki çalışmalardan çok hoşnut ayrıldık” diye konuştu.
Bundan sonraki hazırlıkları Ankara’da yapacaklarını hatırlatan Emet, alışma dönemini geride bıraktıklarını, bundan sonra eksik yönlerinin üzerinde duracaklarını dile getirdi.
İbrahim Emet, “Her şey Halkbank için. Elimizden geleni yapacak ve armaya yakışır bir mücadele sergileyeceğiz. Sezon içinde güçten düşmemek adına hepimiz çok çalışıyoruz. Verdiğimiz emeğin, döktüğümüz terin değerini biliyor, karşılığına alacağımıza da inanıyoruz” şeklinde konuşarak düşüncelerini aktardı.
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