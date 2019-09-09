﻿
Fuat Çapa'dan Osman Taş'a cevap
﻿
Site İçi Arama
﻿

FUAT ÇAPA'DAN OSMAN TAŞ'A CEVAP

Fuat Çapa'dan Osman Taş'a cevap

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, kulüp başkanı Osman Taş'ın kendisine yönelik sarf ettiği "Zarar veriyor." açıklamasına cevap verdi.

663 Okunma
Çapa, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Eskişehir Şubesinde düzenlediği basın toplantısında, kulüp başkanı Osman Taş'ın 4 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözlerin kendisini derinden yaraladığını söyledi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren ekibiyle Eskişehirspor camiasının ışığını söndürmemek için profesyonel kimliklerini bir kenara bıraktıklarını vurgulayan Çapa, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz sezon, duygularımız ve amatör ruhumuzla çalışmaya karar verdik, kendimize onur meselesi yaptık. 'Bu şehir benim de şehrim' deyip taşın altına gövdemizi koyduk. Yöneticilerimiz, icra kurulumuz, basındaki arkadaşlarımız, büyük taraftarımız, siyasetçilerimiz, iş adamlarımız velhasıl tüm camiamız kucaklaştı ve birlikteliği sağladık.

'Eskişehirspor'un olduğu yerde umut vardır, küllerimizden yeniden doğacağız' diyerek hep birlikte kolları sıvadık. Bu birliktelik bizlere neleri kazandırdı? 15 ile 21 yaş altı karmasından oluşan 20 'bizim çocuğu' kazandırdı. Deplasmanlarda 4-5 yedik, 'olsun' diyerek taraftarımız inancını kayıp etmedi. Bizim çocukları inandırdı ve cesaretlendirdi. Ligin ilk devresinde 16 puan alarak, futbol ailesinin takdirini aldı, tüm camiamızı umutlandırdı ve ligde kalmamız için camiamıza çok büyük bir inanç sağladı."

Fuat Çapa, kulüp başkanı Taş'ın, kendisinin tazminat ücretini karşılayacağını açıkladığını hatırlattı.

Teknik direktör Çapa, "Söz konusu rakamı ödesin, futbolcu alacaklarını ve Toko dosyasını kapatma koşuluyla bugün bırakmaya hazırım. 'Zarar veriyor' kelimesi bana çok ağır geldi, bunu hak edip etmediğimi camianın ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Geçmişte yaşananlar bugünlerde konuşuluyor, bugün yaşananlar da gelecekte konuşulacak. Eskişehirspor sevdamız bitmedi bitmeyecek." diye konuştu.

ETİKETLER #Eskişehirspor
İşte Eskişehirspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler
A Milli Futbol Takımı'nda mesai başlıyor
29 oyuncudan 15'i yurt dışından
TFF 1. Lig'de 3. haftanın hakemleri
Süper Lig'in 2. haftası ardından
1. Lig'de yeni lider Ümraniyespor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿