Metin Diyadin: Mazeret üretmeyeceğiz!

MKE Ankaragücü’nün çiçeği burnunda teknik direktörü Metin Diyadin, Ankaragücü Beştepe Tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 30 senedir Ankara’da yaşadığını belirten tecrübeli teknik adam, Ankaragücü gibi köklü bir camiada görev almaktan ötürü mutlu olduğunu söyledi.

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ANKARAGÜCÜ GİBİ BİR CAMİAYI TEMSİL ETMEK KENDİ ADIMA GURUR VERİCİ

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, Beştepe havasına alışık olduğunu belirterek “Yıllardır zaten Gençlerbirliği olsun burası olsun Beştepe’nin havasını soluduk. İnşallah bu görevi başarıyla sürdürürüz. Her zaman bu tip görevler zorludur. Böylesine etkili bir taraftar kitlesiyle beraber olmakta çok güzel bir duygu. Taraftarın desteğiyle bu zorlu süreci hep birlikte götürmeye çalışacağız.” dedi.

DİYADİN’DEN TRANSFER YASAĞI AÇIKLAMASI

Diyadin, MKE Ankaragücü’nün transfer yasağına ilişkin gelen bir soruya ilişkin de, eldeki imkanlarla zaman zaman altyapıdaki oyunculara şans vereceğini belirtti. Diyadin, “Şu 4-5 günlük zamanda baktığımızda elimizde çok sayıda genç oyuncu var. Bunların 3-4 tanesi 2.lig ve 3.lig tecrübesine sahip. Mevcut koşullar göz önüne alındığında altyapıdan genç oyuncu çıkarabilirsek harika olur. Ben yapı itibariyle geçmişte de genç oyunculara şans verdim. Yeter ki o potansiyele sahip olsunlar.”

DİYADİN: HİÇBİR MAZERET ÜRETMEDEN SONUÇ ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Diyadin, MKE Ankaragücü’nün 3 maçta 5 puan toplayarak lige iyi bir başlangıç yaptığını belirtti. Kendisinden önce sözleşmeli bir teknik adamın olmadığı vurgusu yapan Diyadin, “Ayhan hoca elinden geleni yaptı. Bu süreç gayet iyi geçti. Bu bir tasarruf sonucu oldu. Bu dönemde birçok teknik adam görevi kabul etmedi. Biz de böyle bir dönemde görev almayı seçtim. Endişe ve korku yapı itibariyle bende yok. Süper ligin zorluk seviyesi düşünüldüğünde transfer yasağına rağmen hiçbir mazeret üretmeden sonuç almaya çalışacağız. Özellikle taraftar desteği yanımızda olduğu müddetçe o açığı kapatabilir.

SON 10 YILDA ANKARAGÜCÜ ÇOK SIKINTILI SÜREÇLERDEN GEÇTİ

MKE Ankaragücü gibi köklü bir camianın özellikle son 10 yılda çok sıkıntılı süreçlerden geçtiğini hatırlatan Diyadin, Ankaragücü’nü yakından takip ettiğini, alt liglerden süper lige tekrar yükselmesinin önemli bir başarı olduğunu vurguladı. Diyadin, bu zorlu süreçlerin atlatılmasında camianın büyük ve taraftar kitlesinin sonuna kadar kulübe bağlı ve arkasında olmasının büyük payı olduğunu söyledi. Süper ligdeki 17 takımın bankalar birliği ile anlaşması olduğunu sadece Ankaragücü’nün anlaşması olmadığını ve sarı lacivertli takımın yaşadığı maddi sıkıntıları diğer süper lig takımlarının da yaşadığını sözlerine ekledi.

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ŞARTLAR İYİYKEN ÇALIŞANLAR GÖREVİ KABUL ETMEDİLER

Metin Diyadin, Ankaragücü’nde maddi durumlar iyiyken çalışmış teknik adamların bu dönemde sarı lacivertli camiadan gelen teklifleri kabul etmediğini belirten Diyadin, “Ankaragücü’nde kadro ve mali yapılanma iyiyken teknik direktörlük kovalayanların bu dönemde göreve gelmediğini bu taraftar ve camia bilmesi gerekir diye düşünüyorum.” Diyadin, kendisinin saha içinde görev alarak katkı vermesi gerektiğini, transfer yasağının olmasını mazeret kabul etmeyeceğini, bu görevi kabul ederken bunu göze aldığını belirtti.

DİYADİN’DEN KONDİSYON AÇIKLAMASI

Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü Metin Diyadin, göreve gelir gelmez analizler yaptıklarını ve bu analizler sonucu takımın kondisyonunun düşük olduğunu gözlemlediklerini belirterek “Yaptığımız testlerde top tutma ve topla oynama sürelerimiz düşüktü. Taktiksel ve fiziksel olarak çalışıyoruz. Şu an daha iyi duruma geldik. Bazı futbolcuların mevkilerini değiştirerek de alternatif üretiyoruz. Ligin 3 maçında %37 ila %43 arasında topa sahip olma oranımız var. 105 km koşu yüzdemiz bulunuyor. Kompakt olarak oynamalıyız. Topa sahip olursanız koşu yüzdeniz düşük olabilir. Ama bizde her ikisi de düşük. Birlikte oynama alışkanlığı edinmeliyiz.

HER HAFTA FİNAL GİBİ OYNAMALIYIZ

Kadro derinliği olmadığından ve alternatifsiz olduklarını belirten tecrübeli teknik adam, “ Teknik adamlar uzun soluklu planlar yapmak zorundadır. Ama benim gözlemlerime göre, kadro derinliği de düşünüldüğünde taraftarımızla kenetlenerek her maçı final gibi oynamalıyız. Eksiklikler, kart cezalıları olabilir. Gelecek destekle bunu dengelemeliyiz. Hafta hafta gitmek ülkemizde daha mantıklı. Sahada sonuç alabilmek için taraftarımızla eksikliklerimizi giderebileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

ANKARAGÜCÜ TARAFTARINI TERSİNDEN DE BİLİYORUM

MKE Ankaragücü’nün taraftar potansiyeline de değinen Diyadin, içerde dışarda Ankaragücü taraftarının çok etkili olduğunu bunu futbolculuk zamanlarından bile bildiğini söylerken, Ankaragücü taraftarının gücü teknik adam için tersine sonuçlarda doğurabilir diye konuştu. Metin Diyadin, talep olması halinde Ankaragücü’ne her anlamda yardımcı olabileceğini, elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceğini vurguladı.

DİYADİN’DEN SCARİONE AÇIKLAMASI

Basın mensuplarının Oscar Scarione ile ilgili sorusuna da yanıt veren Diyadin, “Scarione, Kasımpaşa’da çalıştığım dönemden sonra geldi. Çok yetenekli bir futbolcu. Yeni takıma katıldı. Geçmişteki potansiyeline ulaşırsa önemli bir futbolcu bizim için” açıklaması yaptı.