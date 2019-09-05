Metin Diyadin'den Klasspor TV'ye özel açıklamalar

Ankaragücü yeni Teknik Direktörü Metin Diyadin, ilk röportajını Klasspor TV ile gerçekleştirdi. Her şartta mücadele etmek gerektiğini vurgulayan tecrübeli futbolcu Diyadin, Klasspor’a çok özel açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde MKE Ankaragücü Teknik Direktörlük görevine getirildiği ve 1 yıllık sözleşme imzaladığı açıklanan Metin Diyadin, ilk özel açıklamalarını Klasspor TV izleyicileri için yaptı. Zorlu bir süreçte sözleşmesini imzalayan Diyadin, “Her şartlarda mücadele edebilmek önemlidir, zorlu süreçlerde sorumluluk almak daha değerlidir.” dedi.

“En önemli faktör Ankaragücü taraftarı”

Transfer yasağından dolayı kadro derinliğinin olmamasının sıkıntılı olduğunu söyleyen Diyadin, önümüzdeki zorlu süreçte eksiklikleri tamamlayacak en önemli faktörün Ankaragücü taraftarı olduğunu vurguladı. Diyadin, mevcut dezavtajların yıllardır olduğu gibi Ankaragücü taraftarıyla aşılabileceğini söyledi. Diyadin, çok önemli ve olmazsa olmaz bir güç olan Ankaragücü taraftarının desteğine ihtiyaç olduğuna şu sözlerle değindi : “Taraftarıyla bütünleşen her şeyini sahaya veren oyuncu grubu ve teknik ekip ile bu süreci aşmaya çalışacağız.”

“Transefer yasağının oyuncuyu olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum”

Diyadin, transfer yasağının oyuncuyu etkileyip etkilmediğini sorduğumuzda transfer yasağının bazı durumlarda avantaj olabileceğini ve takımın bundan olumsuz etkilenmeyeceği yanıtını verdi. Ayrıca Diyadin, puan hedefini her maçı final gibi düşünerek planladığını fakat buna göre olumsuz düşünceye kapılmamak gerektiğini söyledi.