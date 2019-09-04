Ankaragücü camiasının acı günü...

Ankaragücü'nün sembolleşmiş efsane taraftarlarından Osman Ağören vefat etti.

Sadece Ankaragücü camiası tarafından değil, tüm tribün camiası tarafından tanınan ve sevilen Osman Ağören yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayınca bugün vefat etti.

Cenazemiz yarın yani 04.09.2019 Çarşamba günü Elvanköy Söğüt Camiinde öğle namazına müteakip Elvanköy mezarlığına defnedilecektir.

Sporanki olarak Osman Amca'mıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm Ankaragücü camiasına başsağlığı diliyorum.