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Murat Ağcabağ'dan istifa çağrısı...
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MURAT AĞCABAĞ'DAN İSTİFA ÇAĞRISI...

Murat Ağcabağ'dan istifa çağrısı...

Ankaragücü'nde muhalif hareketin öncüsü Murat Ağcabağ; transfer yasağını kaldıramayan Mehmet Yiğiner'i istifaya davet eden bir açıklama yaptı. İşte Ağcabağ'ın o açıklaması...

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Gereğini Yapın!

Genel kurul sürecinde defalarca kez uyarmamıza rağmen camiamız bu transfer döneminde de yine kendini kulübün sahibi sanan Mehmet Yiğiner tarafından kandırılmıştır.

Adaylık aşamasında her türlü ayak oyunuyla seçime girmemizi engelleyen, genel kurul günü taraftarımız ile emniyet güçlerini karşı karşıya getiren, ne iş dünyasından, ne siyasilerimizden ne de tribünden hiç bir şekilde destek göremeyen Yiğiner,
MKE Ankaragücü’müzün transfer yasağını kaldıramayarak 109 yıllık kulübün kaderiyle oynamaya devam etmiştir.

“Yasağı kaldıramazsak göreve devam etmemizin anlamı olmaz” şeklinde açıklamaları sosyal medyada dolaşan Yiğiner’in uçuruma sürüklediği kulübün büyüklüğünün farkına vararak en kısa zamanda sözünün arkasında durmasını bekliyoruz.

Umarız Yiğiner her fırsatta kendi dışında herkesi suçlama alışkanlığını bırakır ve aynaya bakarak işgal ettiği koltuktan inebilme gücünü kendinde bulur.

Her konuşmasında bankalar birliği başta olmak üzere devletimizin her kademesini, tüm taraftar gruplarımızı, iş dünyası temsilcilerini kısaca kendi dışında herkesi adeta Ankaragücü düşmanı gibi göstermeye çalışan Yiğiner’i bugüne kadar hiç bir sorunu çözemediği gerçeğiyle yüzleşerek istifaya davet ediyoruz.

Camiamızın sorunu ne sahada mücadele eden futbolcularımız, ne de her koşulda armanın yanında yer alan taraftarımızdır. Camiamızın sorunu güvensizliktir, itibarsızlıktır, Mehmet Yiğiner’dir.

Gelişmeleri yakından takip ettiğimizi, kulübümüzle ilgili her türlü yolsuzluğa ve usulsüzlüğe karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi belirterek saygılarımı sunuyorum.

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MERCAN
4 Eylül 201911:24
Maalesef Yiğiner çok hızlı bir şekilde kredisini tüketmeye devam ediyor, hiç kimseyi dinlemediği de belli “madem bu duruma gelecektin tadında bıraksaydın, bundan sonra Cemal AYDIN gibi Melih GÖKÇEK gibi tekrar külübün başına gelemeyecek duruma geldin” Bizler de süper ligde başkanlığın kendisine layık olduğunu düşünenlerdendik ama deniz bitti. Gerçekten son bir yılı yönetemedi, talip olanlar gelseydi belki onlar da yönetemeyecekti ama geri dönme şansı olabilirdi, artık bu kapı da kapanmak üzere, Bundan sonra işi şansa kaldı, doğrusu şu ana kadar da şanslıydı, inşallah şansı devam eder de takım bu haliyle ligin ilk yarısında büyük bir başarı örneği gösterir. Üst üste mağlubiyetler ve ligin dibine doğru gidiş başkanın kaçınılmaz sonunu getirecektir ve bu Ankaragücü için de çok geç olabilir.
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