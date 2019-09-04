Murat Ağcabağ'dan istifa çağrısı...

Gereğini Yapın!

Genel kurul sürecinde defalarca kez uyarmamıza rağmen camiamız bu transfer döneminde de yine kendini kulübün sahibi sanan Mehmet Yiğiner tarafından kandırılmıştır.

Adaylık aşamasında her türlü ayak oyunuyla seçime girmemizi engelleyen, genel kurul günü taraftarımız ile emniyet güçlerini karşı karşıya getiren, ne iş dünyasından, ne siyasilerimizden ne de tribünden hiç bir şekilde destek göremeyen Yiğiner,

MKE Ankaragücü’müzün transfer yasağını kaldıramayarak 109 yıllık kulübün kaderiyle oynamaya devam etmiştir.

“Yasağı kaldıramazsak göreve devam etmemizin anlamı olmaz” şeklinde açıklamaları sosyal medyada dolaşan Yiğiner’in uçuruma sürüklediği kulübün büyüklüğünün farkına vararak en kısa zamanda sözünün arkasında durmasını bekliyoruz.

Umarız Yiğiner her fırsatta kendi dışında herkesi suçlama alışkanlığını bırakır ve aynaya bakarak işgal ettiği koltuktan inebilme gücünü kendinde bulur.

Her konuşmasında bankalar birliği başta olmak üzere devletimizin her kademesini, tüm taraftar gruplarımızı, iş dünyası temsilcilerini kısaca kendi dışında herkesi adeta Ankaragücü düşmanı gibi göstermeye çalışan Yiğiner’i bugüne kadar hiç bir sorunu çözemediği gerçeğiyle yüzleşerek istifaya davet ediyoruz.

Camiamızın sorunu ne sahada mücadele eden futbolcularımız, ne de her koşulda armanın yanında yer alan taraftarımızdır. Camiamızın sorunu güvensizliktir, itibarsızlıktır, Mehmet Yiğiner’dir.

Gelişmeleri yakından takip ettiğimizi, kulübümüzle ilgili her türlü yolsuzluğa ve usulsüzlüğe karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi belirterek saygılarımı sunuyorum.

Murat Ağcabağ