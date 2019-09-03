Ankaragücü teknik direktörü belli oldu...

Ankaragücü, teknik direktör Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Beştepe Tesislerimizde düzenlenen imza törenine Ankaragücü başkanı Mehmet Yiğiner ve teknik direktör Metin Diyadin katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Metin Diyadin, "Ankaragücü gibi güçlü bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Üzerimizdeki sorumluluğu biliyoruz. Umarım ateşli taraftarımızın desteği ile Ankaragücümüzü hak ettiği yerlere getiririz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Yiğiner ise imza töreninde yaptığı açıklamada, " Deneyimli Teknik Direktör Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.