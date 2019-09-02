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Gençlerbirliği'nden son dakika transferi
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN SON DAKİKA TRANSFERİ

Gençlerbirliği'nden son dakika transferi

Yaz transfer döneminin son gününde Gençlerbirliği Togolu kanat oyuncusu Floyd Ayite ile anlaşmaya vardı.

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Yaz transfer döneminin son gününde Gençlerbirliği Togolu kanat oyuncusu Floyd Ayite ile anlaşmaya vardı.

Fransa’da 1988 yılında Bordeaux’da doğan ve futbola da Bordeaux altyapısında başlayan Ayite, Angers, Nancy, Reims ve Bastia gibi kulüplerde oynadıktan sonra İngiltere ekiplerinden Fulham’a transfer oldu.

Son üç sezonu Fulham’da geçiren Ayite ile Başkent ekibi 2 yıllık anlaşmaya imza attı.

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