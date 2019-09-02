Ankaragücü, eski futbolcusu ile yeniden anlaştı...

Site Yorumları

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15 Çınarı Taraftar yaşatacak 2 Eylül 201921:08 Gerekirse 3 kişilik bağıracağız bu takıma destek olup biz oynatacağız bir daha düşmek mı ? Yoksa her ne olursa olsun O stadı doldurup 12. Adam olmak mı geçmişi bi düşünün sen gitmedin o gitmedi ben gitmedim destek yarım yarım kesik kesik arkadaşlar elinizi vicdanınıza koyun ben bir daha o sahneyi izlemeyeceğim son damla kanıma kadar Ankaragüçlüyüm başkan o olmuş futbolcu bu olmuş fark etmez sadece Ankaragücünü seven taraftar koşulsuz gelir ben buna inanıyorum kimse ona buna kızıp takımı yolda koymayacak birlikberaberlik içinde saldıralım yaşadıklarımız saten ağırdı haydi kardeşlerim abilerim dimdik durma vakti...

14 Serdar06 2 Eylül 201921:03 Çiçek abbas yaptı yine yapacağını.Kandırdı taraftarı.Kardeşim paran yoktu niye aday oldun niye başkan oldun. Senin yalanlarından bıktı taraftar.istifa et.Ne menfaat s ağlıyorsun da vırakmıyorsun başkanlığı.Senin mendaatinlerin daha önemli Ank.gücü.Anladın mı.İstifa et çek git artık.Yazıklar olsun

13 ırfan 2 Eylül 201920:36 ankaragücünü destekleyeceğiz aksi ihanet olur zaten. fakat başkan bence açık olmalı idi. kaç para lazımdı bu yasağı kaldırmak için süpriz yaptı bize yasağı kaldırmamakla.

12 Gurbetci 2 Eylül 201917:33 Baskan Agcabaya hayal satiyo diyordun,meger sen 3 aydir hayal satiyormussun,birde tabi mansur yavas,oda. hayal satti bize.once baskana,sonrada tum ankarayi yoneten lere yaziklar olsun,diyecek von sey varda dilim varmiyo

11 Eniste 2 Eylül 201917:14 Enduka bostaymis transferin son saatlzrinde onuda kadroya katalim super oluruz.

10 Sincanli 2 Eylül 201917:12 Defol git bukadar lanet adamami olur bukadar yıkıcı bir insan görmedim defoĺĺlllllllllllll

9 Eski sag Kanat 2 Eylül 201917:08 Bosta baska eskimiz yokmu?? Kadroyu doldurun bari fazladan 2-3 tecrubeli isim olsun

8 Fikret 2 Eylül 201917:07 ANKARAGÜCÜ 110 YILDIR DİRENİYOR. YİNE DİRENECEK VE BAŞARACAKTIR. YÜREĞİMZİ SAĞLAM TUTACAĞIZ.. BAŞIMIZ DİK LİGDE KALICI OLACAĞIZ.

7 Cankirili Simsar Seco 2 Eylül 201917:04 Ffb adindaki Yiginer trolu kimi gaza getireceksin? Bu taraftar Yiginerin degil Ankaragucunun burada baskan Agcabayda olsa Yiginerde yine bu takimi birakmaz..Algi cekme buralarda. Hayal satiyorlar diye kendi rezil olan Yiginer sezon boyu gereken tepkiyide ayni piskinlikle kabul etmezse adam degil.

6 Ankaragüçlü yazdı 2 Eylül 201916:55 Hani Yiğiner efendi Ankaragücü gümbür gümbür gelecekti.Ne oldu ? Bu takım maalesef gidici .düşecek yazıklar olsun size

5 Ffb 2 Eylül 201916:39 Gerçeği kabul edelim. Elimizdeki kadro ile direneceğiz. Ankaragücü çok engeli aşarak süper lige çıktı. Bu engelleri de aşacaktır. Yeter ki biz GÜÇLÜ OLALIM. Ölümüne DİRENİŞ! HAYDI İMALAT-ı HARBİYE!

4 Güçlüankara 2 Eylül 201916:12 Neyse elimizde alternatif olmuş olacak. Yapacak birşey yok. Mecbur anlaşılacak abicim kadro da genişlik yok oyuncu yok alternatifler bomboş

3 Yahya 2 Eylül 201916:05 Hayal Tuccari buyuk baskan..

2 Serdar06 2 Eylül 201915:52 Buyuk tranfer buyuk başaknın buyuk transferi.