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Kaplan'la tamam mı devam mı?
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KAPLAN'LA TAMAM MI DEVAM MI?

Kaplan'la tamam mı devam mı?

Süper Lig'de ilk 3 maçını kaybeden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Milli arayı iyi değerlendirip yeniden kenetlenerek bu süreçten çıkacağız." dedi.

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Kaplan, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildikleri maça ilişkin, "İyi bir rakibe karşı maçın büyük bölümünde üstün oynadık. Ancak maçın son bölümlerinde maalesef akıcı oyunumuzu sergilemekten uzak bir görüntü ile sahadaydık. Bir puana üzülecekken sahadan puansız ayrıldık. Bunun nedenlerini sorgulamaya vakit kaybetmeden başladık." ifadelerini kullandı.

Takımın başında olduğunun mesajını veren Kaplan, şunları kaydetti:

"Futbolcularımızla toplantı yaptık. Onlara olan güvenimizi hatırlattık. Milli arayı iyi değerlendirip yeniden kenetlenerek bu süreçten çıkacağız. Futbolcularımız da teknik ekip olarak biz de hatalarımızdan ders alacağız. Üzdüğümüz taraftarlarımıza ve Gençlerbirliği camiasına kendimizi affettireceğiz."

Gençlerbirliği, bir sezon aranın ardından döndüğü Süper Lig'de ilk hafta Çaykur Rizespor'a 1-0, ikinci hafta Gazişehir Gaziantep'e 4-1, üçüncü hafta da dün Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olmuştu

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2
Çubukbeyi
2 Eylül 201914:03
Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum üç maçta sıfır çekmek ne ile izah edilebilir.Hayırlısı diyelim.
1
GB
2 Eylül 201914:00
Sen bu kadroyla düzlüğe çıkamazsın. Boşuna vakit kaybetme. Futbolu bırak siyasete soyun. Beceriksiz yöneticiyi, profesyonel çalışanı cilalayıp kendi kariyerine yazık ettin. Doğum günü diye futbolcu oynatıyorsun, hediyeyi de rakibe veriyorsun. Futbolda duygusallığa yer yoktur, Soner en fazla Kastamonuspor da oynar. Kendini yorma. Karagümrük oynatmadığı sağ beki sana gönderdi. Rica et, oynatmadıkları stoper varsa onu da göndersinler.
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