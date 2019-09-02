Kaplan'la tamam mı devam mı?

Kaplan, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildikleri maça ilişkin, "İyi bir rakibe karşı maçın büyük bölümünde üstün oynadık. Ancak maçın son bölümlerinde maalesef akıcı oyunumuzu sergilemekten uzak bir görüntü ile sahadaydık. Bir puana üzülecekken sahadan puansız ayrıldık. Bunun nedenlerini sorgulamaya vakit kaybetmeden başladık." ifadelerini kullandı.
Takımın başında olduğunun mesajını veren Kaplan, şunları kaydetti:
"Futbolcularımızla toplantı yaptık. Onlara olan güvenimizi hatırlattık. Milli arayı iyi değerlendirip yeniden kenetlenerek bu süreçten çıkacağız. Futbolcularımız da teknik ekip olarak biz de hatalarımızdan ders alacağız. Üzdüğümüz taraftarlarımıza ve Gençlerbirliği camiasına kendimizi affettireceğiz."
Gençlerbirliği, bir sezon aranın ardından döndüğü Süper Lig'de ilk hafta Çaykur Rizespor'a 1-0, ikinci hafta Gazişehir Gaziantep'e 4-1, üçüncü hafta da dün Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olmuştu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.