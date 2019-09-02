Ankaragücü'nde transfer yasağı kalkıyor mu?

Transfer döneminin son gününde Ankaragücü ile ilgili maalesef iyi haberler paylaşamıyoruz. Ankaragücü başkanı Mehmet Yiğiner’in daha önceki açıklamalarında söylediği gibi transfer yasağının kaldırılması için Bankalar Birliği’nden beklenen yapılandırma haberi henüz gelmedi. Bu saatten sonra gelmesine de artık ihtimal verilmiyor.
Telefonla görüştüğümüz Ankaragücü başkanı Mehmet Yiğiner, bugün bir gelişme sağlanamazsa yasağın kaldırılamayacağını tekrarladı. Devre arası transfer dönemine odaklanacaklarını ve gelen tüm gelirler ile devre arasında takımın transfer yapabilmesini sağlamak istediklerini belirten Yiğiner’in bekleyen bir büyük tehlike daha var.
Geçtiğimiz sezon devre arasında takımdan ayrılan oyuncuların transfer yasağına neden olacak alacakları da önümüzdeki devre arasında işleme girmiş olacak. Oldukça yüklü olacağı tahmin edilen borç, gelen kaynaklar iyi değerlendirilse bile yasağın kalkmasını güçleştirecek.
MANSUR YAVAŞ’TAN BEKLENEN PARA GELDİ Mİ?
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şimdilik sadece loca aldığını söyleyen Yiğiner, önümüzdeki günlerde Mansur Yavaş’ın söz verdiği desteği sağlayacağını, gelen ödemeler ile de kadroda yer alan futbolcuların ödemelerini yapacaklarını belirtti.
TEKNİK DİREKTÖR KONUSU
Teknik direktör konusunda da henüz karar vermediklerini söyleyen Yiğiner, kısıtlı kadroyu oldukça yorduklarını, milli maç arasında takımı öncelikle dinlendirmek istediklerini belirtti. Önümüzdeki günlerde teknik direktör konusunda kararı vereceklerini söyleyen Yiğiner, herhangi bir isim açıklamadı.
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