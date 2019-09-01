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Mustafa Kaplan'dan istifa sinyali
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MUSTAFA KAPLAN'DAN İSTİFA SİNYALİ

Gençlerbirliği yine kazanamadı. Evinde Başakşehir karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen son 5 dakikada yediği iki golle sahadan yenik ayrılan Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan istifa sinyali verdi...

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Karşılaşma sonrası yapılan basın toplantısında güzel futbol oynamasına rağmen takımın yenilgisinden dolayı üzüntüsünü belirten Mustafa Kaplan, kulüpte başkan Murat Cavcav ile görüşerek bir karar vereceklerini söyledi.

Gerekirse kulübün önünü açabileceğini belirten Kaplan, kısa tuttuğu basın toplantısı sonrası takım otobüsü ile stattan ayrıldı.
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