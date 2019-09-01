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İşte Eskişehirspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ESKİŞEHİRSPOR - BURSASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Eskişehirspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 3. haftasında Eskişehirspor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Eskişehirspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Eskişehirspor - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 3. Haftasında Eskişehir Yeni Stadyum Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖZGÜR YANKAYA yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Eskişehir Yeni Stadyum

Eskişehirspor: Sezgin Coşkun, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, Emre Güral, Marko Mılınkovıc, Ekrem Kılıçarslan, Kamal Issah, Erdal Akdarı, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Cemali Sertel

Teknik Direktör:

Bursaspor: Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Janı Atanasov, Kubilay Kanatsızkuş, Abdullahı Shehu, Iasmın Latovlevıcı, Recep Aydın, İsmail Çokçalış, Çağlar Şahin Akbaba, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı

Teknik Direktör:

Hakem: ÖZGÜR YANKAYA, KEMAL MAVİ, MURAT ALTAN, ŞEREF TAŞTAN

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