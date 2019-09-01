İşte Eskişehirspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 21:45'da başlayacak Eskişehirspor - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 3. Haftasında Eskişehir Yeni Stadyum Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖZGÜR YANKAYA yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Eskişehir Yeni Stadyum
Eskişehirspor: Sezgin Coşkun, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, Emre Güral, Marko Mılınkovıc, Ekrem Kılıçarslan, Kamal Issah, Erdal Akdarı, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Cemali Sertel
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Bursaspor: Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Janı Atanasov, Kubilay Kanatsızkuş, Abdullahı Shehu, Iasmın Latovlevıcı, Recep Aydın, İsmail Çokçalış, Çağlar Şahin Akbaba, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ÖZGÜR YANKAYA, KEMAL MAVİ, MURAT ALTAN, ŞEREF TAŞTAN
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