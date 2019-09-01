Evkur Y.Malatyaspor - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...Cemil Usta Süper Lig Sezonu 3. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 21:45'da Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ALPER ULUSOY yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
Evkur Y.Malatyaspor: Robın Yalçın, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Teenage Lınganı Hadebe, Adıs Jahovıc, Mitchell Donald, Moryke Fofana, Fabien Ceddy Farnolle, Arturo Rafeal Mina Meza, Guılherme Costa Marques, Özer Özdemir, Sakıb Aytaç
Teknik Direktör:
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Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Papıss Demba Cısse, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Anastasıos Bakasetas, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Juan Francısco Moreno Fuertes, Emmanouıl Sıopıs, Jose Carlos Coentrao Marafona, Steven Roy Caulker
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ALPER ULUSOY, MEHMET METİN, ÖZGÜR ERTEM, DİRENÇ TONUSLUOĞLU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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