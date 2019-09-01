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Evkur Y.Malatyaspor - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...
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EVKUR Y.MALATYASPOR - ALANYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Evkur Y.Malatyaspor - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 3. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Evkur Y.Malatyaspor - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 3. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 21:45'da Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ALPER ULUSOY yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

Evkur Y.Malatyaspor: Robın Yalçın, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Teenage Lınganı Hadebe, Adıs Jahovıc, Mitchell Donald, Moryke Fofana, Fabien Ceddy Farnolle, Arturo Rafeal Mina Meza, Guılherme Costa Marques, Özer Özdemir, Sakıb Aytaç

Teknik Direktör:

Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Papıss Demba Cısse, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Anastasıos Bakasetas, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Juan Francısco Moreno Fuertes, Emmanouıl Sıopıs, Jose Carlos Coentrao Marafona, Steven Roy Caulker

Teknik Direktör:

Hakem: ALPER ULUSOY, MEHMET METİN, ÖZGÜR ERTEM, DİRENÇ TONUSLUOĞLU

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