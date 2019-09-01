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Fenerbahçe - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...
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FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Fenerbahçe - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Fenerbahçe - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 21:45'da Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem FIRAT AYDINUS yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Fenerbahçe: Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Max Bennet Kruse, Tolga Ciğerci, Nabıl Dırar, Deniz Türüç, Garry Mendes Rodrıgues, Jaılson Marques,sıqueıra, Mathıas Jattah Njıe Jorgensen, Vedat Murıç, Altay Bayındır

Teknik Direktör:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Seyedmajıd Hosseını, Donısı Avdıjaj, Jose Ernesto Sosa, Anthony Nnaduzor Nwakaeme, Alexander Sorloth, Caleb Ansah Ekuban, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Abdulkadir Parmak, Fılıp Novak

Teknik Direktör:

Hakem: FIRAT AYDINUS, ALEKS TAŞCIOĞLU, ERDEM BAYIK, ALİ ŞANSALAN

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