Fenerbahçe - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...Cemil Usta Süper Lig Sezonu 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 21:45'da Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem FIRAT AYDINUS yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Fenerbahçe: Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Max Bennet Kruse, Tolga Ciğerci, Nabıl Dırar, Deniz Türüç, Garry Mendes Rodrıgues, Jaılson Marques,sıqueıra, Mathıas Jattah Njıe Jorgensen, Vedat Murıç, Altay Bayındır
Teknik Direktör:
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Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Seyedmajıd Hosseını, Donısı Avdıjaj, Jose Ernesto Sosa, Anthony Nnaduzor Nwakaeme, Alexander Sorloth, Caleb Ansah Ekuban, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Abdulkadir Parmak, Fılıp Novak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: FIRAT AYDINUS, ALEKS TAŞCIOĞLU, ERDEM BAYIK, ALİ ŞANSALAN
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