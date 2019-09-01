﻿
İşte Adana Demirspor - Keçiörengücü maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE ADANA DEMİRSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adana Demirspor - Keçiörengücü maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 3. haftasında Adana Demirspor ile Keçiörengücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

574 Okunma

İşte Adana Demirspor - Keçiörengücü maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Adana Demirspor - Keçiörengücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 3. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı BAHATTİN ŞİMŞEK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Adil Demirbağ, Semih Güler, Aıas Aosman, Vedat Bora, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Volkan Şen, Sinan Kurt, Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Berk Yıldız

Teknik Direktör:

Keçiörengücü: Sertaç Çam, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Abdulkadir Korkut, Uğur Utlu, Famoussa Kone, Samet Akaydin, Boubacar Dıalıba Dıabang, Metin Uçar, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör:

Hakem: BAHATTİN ŞİMŞEK, CEMAL BİNGÜL, HÜSEYİN AYLAK, ERHAN KUTLU

﻿

A Milli Futbol Takımı'nda mesai başlıyor
29 oyuncudan 15'i yurt dışından
TFF 1. Lig'de 3. haftanın hakemleri
2
Keçiörengücü'ne Gabonlu orta saha
Süper Lig'in 2. haftası ardından
1. Lig'de yeni lider Ümraniyespor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿