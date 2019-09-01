İşte Adana Demirspor - Keçiörengücü maçında ilk 11'ler
Bugün 21:45'da başlayacak Adana Demirspor - Keçiörengücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 3. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı BAHATTİN ŞİMŞEK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adana Demirspor: Adil Demirbağ, Semih Güler, Aıas Aosman, Vedat Bora, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Volkan Şen, Sinan Kurt, Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Berk Yıldız
Teknik Direktör:
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Keçiörengücü: Sertaç Çam, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Abdulkadir Korkut, Uğur Utlu, Famoussa Kone, Samet Akaydin, Boubacar Dıalıba Dıabang, Metin Uçar, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: BAHATTİN ŞİMŞEK, CEMAL BİNGÜL, HÜSEYİN AYLAK, ERHAN KUTLU
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