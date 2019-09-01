Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:15'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Cemil Usta Süper Lig Sezonu 3. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı HÜSEYİN GÖÇEK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Demir Grup Sivasspor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Isaac Cofıe, Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt, Fatih Aksoy, Mamadou Samassa, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, Alın Dorınel Toşca, Olarenwaju Ayobamı Kayode, Güray Vural, Iraneuton Sousa Morıas Junıor, Oğuz Ceylan, Souleymane Dıarra, Patrıck Twuması, Abdul Azız Tetteh, Jean Armel Kana Bıyık
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HÜSEYİN GÖÇEK, ALPASLAN DEDEŞ, ABDULLAH BORA ÖZKARA, OĞUZHAN UĞURLU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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