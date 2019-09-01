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Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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DEMİR GRUP SİVASSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:15'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 3. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı HÜSEYİN GÖÇEK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Demir Grup Sivasspor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Isaac Cofıe, Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt, Fatih Aksoy, Mamadou Samassa, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör:

Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, Alın Dorınel Toşca, Olarenwaju Ayobamı Kayode, Güray Vural, Iraneuton Sousa Morıas Junıor, Oğuz Ceylan, Souleymane Dıarra, Patrıck Twuması, Abdul Azız Tetteh, Jean Armel Kana Bıyık

Teknik Direktör:

Hakem: HÜSEYİN GÖÇEK, ALPASLAN DEDEŞ, ABDULLAH BORA ÖZKARA, OĞUZHAN UĞURLU

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