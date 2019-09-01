Gençlerbirliği - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...Cemil Usta Süper Lig Sezonu 3. haftasında Gençlerbirliği ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:15'da Eryaman Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem CÜNEYT ÇAKIR yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Eryaman Stadyumu
Gençlerbirliği: Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Fabrıcıo Santos De Jesus, Sorin Bogdan Stancu, Stephane Sessegnon, Gıovannı-guy Yann Sıo, Zargo Toure, Danıel Joao Santos Candeıas, Erdem Özgenç, Abdoulaye Dıallo, Flavıo Da Sılva Ramos
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
M.Başakşehir: Mehmet Topal, Edın Vısca, Arda Turan, İrfan Can Kahveci, Aziz Eraltay, Carlos Dos Santos Rodrıgues, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, Fehmi Mert Günok, Okechukwu Godson Azubuıke, Robson De Souza, Uılson De Souza Paula Junıor
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: CÜNEYT ÇAKIR, BAHATTİN DURAN, TARIK ONGUN, TURGUT DOMAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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