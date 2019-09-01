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Giresunspor - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GİRESUNSPOR - HATAYSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Giresunspor - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 3. haftasında Giresunspor ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Giresunspor - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:15'da başlayacak Giresunspor - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 3. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı KUTLUHAN BİLGİÇ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Giresun Atatürk

Giresunspor: Adrıano Fachını, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Mehmet Güven, Mehmet Taş, Guy Lucıen Mıchel Landel, Raul Andreı Rusescu, Ahmet İlhan Özek, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör:

Hatayspor: Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör:

Hakem: KUTLUHAN BİLGİÇ, GÖKMEN BALTACI, OĞUZ KAĞAN ÇALIŞIR, LEVENT BALCI

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