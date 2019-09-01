Giresunspor - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:15'da başlayacak Giresunspor - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 3. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı KUTLUHAN BİLGİÇ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Adrıano Fachını, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Mehmet Güven, Mehmet Taş, Guy Lucıen Mıchel Landel, Raul Andreı Rusescu, Ahmet İlhan Özek, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hatayspor: Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: KUTLUHAN BİLGİÇ, GÖKMEN BALTACI, OĞUZ KAĞAN ÇALIŞIR, LEVENT BALCI
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.