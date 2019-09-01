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Fatih Karagümrük - Menemenspor maç kadroları belli oldu...
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FATİH KARAGÜMRÜK - MENEMENSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Fatih Karagümrük - Menemenspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 3. haftasında Fatih Karagümrük ile Menemenspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Fatih Karagümrük - Menemenspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 3. haftasında Fatih Karagümrük ile Menemenspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:15'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ERKAN ÖZDAMAR yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

Fatih Karagümrük: Alparslan Erdem, Gaber Dobrovoljc, Barış Başdaş, Brahim Darri, Erkan Zengin, Innocent Nkasıobı Emeghara, Arif Morkaya, Ramazan Civelek, Barış Özbek, Maxımılıano Stefan Sılva Rojas, Aykut Özer

Teknik Direktör:

Menemenspor: Gentıan Selmanı, Jasmın Trtovac, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Muhammed Ali Doğan, Alberk Koç, Semih Ceylan, Ibrahım Sangare, Abdelaye Dıakıte, Galip Güzel, Hüseyin Çolak

Teknik Direktör:

Hakem: ERKAN ÖZDAMAR, CEM ÖZBAY, ANIL USTA, ÖMER TOLGA GÜLDİBİ

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A Milli Futbol Takımı'nda mesai başlıyor
29 oyuncudan 15'i yurt dışından
Menemenspor 0 - Hatayspor 4
Altınordu 1 - Fatih Karagümrük 2
Fatih Karagümrük 3 - Bursaspor 1
Giresunspor 0 - Menemenspor 2
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