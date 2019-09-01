Fatih Karagümrük - Menemenspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 3. haftasında Fatih Karagümrük ile Menemenspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:15'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ERKAN ÖZDAMAR yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
Fatih Karagümrük: Alparslan Erdem, Gaber Dobrovoljc, Barış Başdaş, Brahim Darri, Erkan Zengin, Innocent Nkasıobı Emeghara, Arif Morkaya, Ramazan Civelek, Barış Özbek, Maxımılıano Stefan Sılva Rojas, Aykut Özer
Teknik Direktör:
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Menemenspor: Gentıan Selmanı, Jasmın Trtovac, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Muhammed Ali Doğan, Alberk Koç, Semih Ceylan, Ibrahım Sangare, Abdelaye Dıakıte, Galip Güzel, Hüseyin Çolak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ERKAN ÖZDAMAR, CEM ÖZBAY, ANIL USTA, ÖMER TOLGA GÜLDİBİ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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