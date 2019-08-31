﻿
Bosna Hersek derbisini Zeljeznicar kazandı
﻿
Site İçi Arama
﻿

BOSNA HERSEK DERBİSİNİ ZELJEZNİCAR KAZANDI

Bosna Hersek derbisini Zeljeznicar kazandı

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nde (Premijer Liga) oynanan derbide Zeljeznicar, son şampiyon Saraybosna'yı 5-2 mağlup etti.

217 Okunma
 
 

İki ezeli rakip, ligin 7. haftasında oynanan mücadelede 119. kez karşı karşıya geldi.

Grbavica Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 1. dakikasında konuk takım Saraybosna, Anel Hebibovic'in golüyle öne geçse de ev sahibi Zeljeznicar 7. ve 38. dakikalarda Sulejman Krpic'in kaydettiği gollerle skoru 2-1 yaptı.

Zeljeznicarlı Enes Sipovic'in uzatma dakikalarında kendi kalesine attığı golle ilk devre 2-2 sona erdi.

İkinci devreye daha etkili başlayan Zeljeznicar, 59. dakikada Petar Bojo'nun golüyle 3-2 öne geçerken, 77. dakikada Damir Sadikovic takımı adına farkı ikiye çıkardı: 4-2

Uzatmada dakikalarında Mehmed Alispahic'in golüyle farkı üçe çıkaran Zeljeznicar, sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Puanını 15'e çıkaran namağlup Zeljeznicar liderliğe yükselirken, bu sezon ilk yenilgisini alarak 14 puanda kalan Saraybosna 3. sıraya geriledi.

 
ETİKETLER
Konya'da 4 gol var, kazanan yok
3
Adnan Erkan'dan transfer yasağı vurgusu
Erol Bedir'den sert çıkış: Bu iş burada bitmeyecek
"Genç takım olmanın dezavantajını yaşadık"
4
Erdem Özgenç yeniden Gençlerbirliği'nde
29 oyuncudan 15'i yurt dışından
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿