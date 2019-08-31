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Sivas Belediyespor - K Karabükspor maç kadroları belli oldu...
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SİVAS BELEDİYESPOR - K KARABÜKSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Sivas Belediyespor - K Karabükspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 1. haftasında Sivas Belediyespor ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Sivas Belediyespor - K Karabükspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 1. haftasında Sivas Belediyespor ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 00:00'da Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ALPASLAN ŞEN yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz, Turgut Selim Özdemir, Taner Yalçın, Ercüment Eray Ataklı, Mustafa Aydın, Burak Asan, Serkan Yavuz, Kerem Kaya, Şevki Çınar, Ömer Faruk Ermeç, Fatih Çolak

Teknik Direktör:

K Karabükspor: Arda Belen, Emre Eser, Berkay Yılmaz, Ömer Çelik, Fatih Tultak, Ferhat Yılmaz, Abdullah Sezgin, Cihan Aydın, Fatih Kızılay, Berk Kervankıran, Batuhan Kurt

Teknik Direktör:

Hakem: ALPASLAN ŞEN, SEDAT YAVANOĞLU, KENAN ÖZCAN, FURKAN AKSUOĞLU

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