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Beşiktaş - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...
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BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 3. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Beşiktaş - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 3. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 21:45'da Vodafone Park Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem YAŞAR KEMAL UĞURLU yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Vodafone Park

Beşiktaş: Lorıs Sven Karıus, Vıctor Ruız Torre, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Domınıc Boyd, Adem Ljajıc, Domagoj Vıda, Dorukhan Toköz, Jeremaın Marcıano Lens, Gökhan Gönül, Caner Erkin

Teknik Direktör:

Çaykur Rizespor: Mohamed Abarhoun, Joseph Larweh Attamah, Fernando Henrıque Boldrın, Nıll De Pauw, Oğulcan Çağlayan, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, Dımıtrıos Chatzıısaıas, Amedej Vetrih, Darıo Melnjak, Mykola Morozıuk

Teknik Direktör:

Hakem: YAŞAR KEMAL UĞURLU, KEREM ERSOY, MEHMET CEM HANOĞLU, MURAT ERDOĞAN

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