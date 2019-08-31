Beşiktaş - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...Cemil Usta Süper Lig Sezonu 3. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 21:45'da Vodafone Park Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem YAŞAR KEMAL UĞURLU yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Vodafone Park
Beşiktaş: Lorıs Sven Karıus, Vıctor Ruız Torre, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Domınıc Boyd, Adem Ljajıc, Domagoj Vıda, Dorukhan Toköz, Jeremaın Marcıano Lens, Gökhan Gönül, Caner Erkin
Teknik Direktör:
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Çaykur Rizespor: Mohamed Abarhoun, Joseph Larweh Attamah, Fernando Henrıque Boldrın, Nıll De Pauw, Oğulcan Çağlayan, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, Dımıtrıos Chatzıısaıas, Amedej Vetrih, Darıo Melnjak, Mykola Morozıuk
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YAŞAR KEMAL UĞURLU, KEREM ERSOY, MEHMET CEM HANOĞLU, MURAT ERDOĞAN
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