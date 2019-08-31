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Göztepe - Yukatel Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GÖZTEPE - YUKATEL DENİZLİSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Göztepe - Yukatel Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 3. haftasında Göztepe ile Yukatel Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Göztepe - Yukatel Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 21:45'da başlayacak Göztepe - Yukatel Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 3. Haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı SUAT ARSLANBOĞA yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu

Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Eren Derdiyok, Serdar Gürler, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Lamine Gassama, Wallace Reıs Sılva, Berkan Emir, Soner Aydoğdu

Teknik Direktör:

Yukatel Denizlispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Hugo Rodallega Martınez, Radoslaw Pawel Murawskı, Ismail Aissati, Oğuz Yılmaz, Recep Niyaz, Zakarya Bergdıch, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Zeki Yavru, Modou Barrow

Teknik Direktör:

Hakem: SUAT ARSLANBOĞA, MEHMET CEM SATMAN, MEHMET KISAL, İLKER YASİN AVCI

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