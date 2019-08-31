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İşte Altay - Balıkesirspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ALTAY - BALIKESİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altay - Balıkesirspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 3. haftasında Altay ile Balıkesirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Altay - Balıkesirspor maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Altay - Balıkesirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 3. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı CİHAN AYDIN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: İzmir Atatürk

Altay: Deniz Vural, Leandro Deyrınıo Kappel, Helder Luıs Lopes Vıeıra Tavares, Andreas Tatos, Anton Putsıla, Marco Fılıpe Lopes Paıxao, Emre Koyuncu, Abdülkerim Bardakcı, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Özgür Özkaya

Teknik Direktör:

Balıkesirspor: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Celal Emir Dede, Furkan Çil, Foxı Kethevoama, Okan Alkan, Rahmi Anıl Başaran, Serdar Güncü, Kağan Kayalı, Berkay Aykurt

Teknik Direktör:

Hakem: CİHAN AYDIN, KEMAL ELMAS, MEHMET ALİ AKKOR, SÜLEYMAN SOYUTÜRK

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