Akhisarspor - Altınordu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 21:45'da başlayacak Akhisarspor - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 3. Haftasında Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı KADİR SAĞLAM yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Akhisarspor: Edın Cocalıc, Aykut Çeviker, Taha Yalçıner, Tolga Ünlü, Irfan Hadzıc, Alperen Babacan, Burhan Eşer, Muhammet Reis, Gökhan Değirmenci, Kadir Keleş, Erhan Çelenk
Teknik Direktör:
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Altınordu: Erhan Erentürk, Kahraman Demirtaş, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner, Burak İnce, Kerim Alıcı, Ersel Aslıyüksek, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: KADİR SAĞLAM, ÖNDER YILMAZ, UTKU TUNAVELİOĞLU, DEMOKRAT ÖZGÜR GÜNEŞ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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