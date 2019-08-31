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Akhisarspor - Altınordu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AKHİSARSPOR - ALTINORDU SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Akhisarspor - Altınordu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 3. haftasında Akhisarspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Akhisarspor - Altınordu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 21:45'da başlayacak Akhisarspor - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 3. Haftasında Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı KADİR SAĞLAM yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Akhisarspor: Edın Cocalıc, Aykut Çeviker, Taha Yalçıner, Tolga Ünlü, Irfan Hadzıc, Alperen Babacan, Burhan Eşer, Muhammet Reis, Gökhan Değirmenci, Kadir Keleş, Erhan Çelenk

Teknik Direktör:

Altınordu: Erhan Erentürk, Kahraman Demirtaş, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner, Burak İnce, Kerim Alıcı, Ersel Aslıyüksek, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör:

Hakem: KADİR SAĞLAM, ÖNDER YILMAZ, UTKU TUNAVELİOĞLU, DEMOKRAT ÖZGÜR GÜNEŞ

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