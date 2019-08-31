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İşte Atiker Konyaspor - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ATİKER KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Atiker Konyaspor - Antalyaspor maçında ilk 11'ler

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 3. haftasında Atiker Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Atiker Konyaspor - Antalyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:15'da başlayacak Atiker Konyaspor - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 3. Haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÜMİT ÖZTÜRK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovıc, Rıad Bajıc, Denı Mılosevıc, Marın Anıcıc, Ferhat Öztorun, Erdon Dacı, Nejc Skubıc

Teknik Direktör:

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Bahadır Öztürk, Doğukan Sinik, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Gustavo Ezequıel Blanco Leschuk, Ufuk Akyol, Serdar Özkan, Ruud Jorge Boffın, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör:

Hakem: ÜMİT ÖZTÜRK, OSMAN GÖKHAN BİLİR, KAMİL ÇETİN, ERKAN ENGİN

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