İşte Atiker Konyaspor - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:15'da başlayacak Atiker Konyaspor - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Cemil Usta Süper Lig Sezonu 3. Haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÜMİT ÖZTÜRK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovıc, Rıad Bajıc, Denı Mılosevıc, Marın Anıcıc, Ferhat Öztorun, Erdon Dacı, Nejc Skubıc
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Bahadır Öztürk, Doğukan Sinik, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Gustavo Ezequıel Blanco Leschuk, Ufuk Akyol, Serdar Özkan, Ruud Jorge Boffın, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Aatıf Chahechouhe
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ÜMİT ÖZTÜRK, OSMAN GÖKHAN BİLİR, KAMİL ÇETİN, ERKAN ENGİN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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