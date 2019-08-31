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İşte BB Erzurumspor - Boluspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BB ERZURUMSPOR - BOLUSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte BB Erzurumspor - Boluspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 3. haftasında BB Erzurumspor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte BB Erzurumspor - Boluspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:15'da başlayacak BB Erzurumspor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 3. Haftasında Erzurum Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak müsabakayı YASİN KOL yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

BB Erzurumspor: Hasan Hatipoğlu, Hasan Batuhan Artarslan, Mehmet Murat Uçar, Rashad Muhammed, İbrahim Sehıc, İbrahim Akdağ, Yusuf Emre Gültekin, Mucahit Albayrak, Oltan Karakullukçu, Osman Çelik, Cenk Ahmet Alkılıç

Teknik Direktör:

Boluspor: İsmail Konuk, Cumali Bişi, Rydell Romano Poepon, Bilal Kısa, Gökhan Sazdağı, Muenfuh Seth Sincere, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Mustafa Durak, Yavuz Aygün

Teknik Direktör:

Hakem: YASİN KOL, CEMAL ALPAY, MURAT ŞENER, AHMET TURAN TİMUROĞLU

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