İşte BB Erzurumspor - Boluspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:15'da başlayacak BB Erzurumspor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 3. Haftasında Erzurum Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak müsabakayı YASİN KOL yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
BB Erzurumspor: Hasan Hatipoğlu, Hasan Batuhan Artarslan, Mehmet Murat Uçar, Rashad Muhammed, İbrahim Sehıc, İbrahim Akdağ, Yusuf Emre Gültekin, Mucahit Albayrak, Oltan Karakullukçu, Osman Çelik, Cenk Ahmet Alkılıç
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Boluspor: İsmail Konuk, Cumali Bişi, Rydell Romano Poepon, Bilal Kısa, Gökhan Sazdağı, Muenfuh Seth Sincere, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Mustafa Durak, Yavuz Aygün
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YASİN KOL, CEMAL ALPAY, MURAT ŞENER, AHMET TURAN TİMUROĞLU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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