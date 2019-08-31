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Roma savunmasını güçlendirdi
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ROMA SAVUNMASINI GÜÇLENDİRDİ

Roma savunmasını güçlendirdi

İtalyan ekibi Roma , Manchester United'dan Chris Smalling'i kiraladı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile J Grubu'nda yer alan Roma, savunmasını Manchester United'dan Chris Smalling'i kiralayarak güçlendirdi.

Roma Kulübü'nden yapılan açıklamada, Manchester United forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Roma, İngiliz temsilcisine 3 milyon avro kiralama bedeli ödeyecek.

Smalling, 6 numaralı formayı giyecek. 

 
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