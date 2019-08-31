﻿
Trabzonspor'da iki önemli eksik
﻿
Site İçi Arama
﻿

TRABZONSPOR'DA İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Trabzonspor'da iki önemli eksik

Trabzonspor’da AEK maçında dizinden sakatlanan Abdülkadir Ömür ile yeni transfer Daniel Sturridge Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı.

382 Okunma
 
 

UEFA Avrupa Ligi’nde AEK’yı eleyerek gruplara kalmanın moraliyle Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak Trabzonspor, Kadıköy'deki 22 yıllık galibiyet hasretini sona erdirmenin hesaplarını yapıyor.

Bordo mavililerde Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet ve Onazi, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Yeni transfer Daniel Sturridge ise kadroya alınmadı.

 
ETİKETLER #Trabzonspor
Trabzonspor'dan Abdülkadir açıklaması
Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 124. randevu
29 oyuncudan 15'i yurt dışından
Temsilcilerimizin zorlu maç trafiği
UEFA Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu
TFF 1. Lig'de 3. haftanın hakemleri
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿