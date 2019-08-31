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"Fikret Orman, benim için artık olmayan birisi"
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"FİKRET ORMAN, BENİM İÇİN ARTIK OLMAYAN BİRİSİ"

"Fikret Orman, benim için artık olmayan birisi"

Beşiktaş'la sözleşmesini feshederek Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Ankaragücü maçı sonrası sert açıklamalarda bulundu.

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Ricardo Quaresma, Beşiktaş'tan ayrılma süreci hakkında konuştu.

Hafta içinde Kasımpaşa ile sözleşme imzalayan Portekizli yıldız, MKE Ankaragücü maçı sonrasında yayıncı kuruluşa yaşananları anlattı.

Çok fazla konuşacak bir şeyin olmadığını belirten Quaresma, "Beşiktaş başkanı beni istemediği için ayrıldım. Beşiktaş'ta çalışanlara ve bana destek olan taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Fikret Orman, benim için artık olmayan birisi. Beşiktaş ise her zaman kalbimde olacak." ifadesini kullandı.

Portekizli oyuncu sözlerini, "Beşiktaş başkanı için daha fazla konuşmaya gerek yok. Umarım siz de artık onunla ilgili soru sormazsınız. Artık Kasımpaşa'dayım ve burada bulunduğum için çok mutluyum" şeklinde tamamladı.

 
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