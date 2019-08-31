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Ümraniyespor - İstanbulspor maç kadroları belli oldu...
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ÜMRANİYESPOR - İSTANBULSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Ümraniyespor - İstanbulspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 3. haftasında Ümraniyespor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Ümraniyespor - İstanbulspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 3. haftasında Ümraniyespor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 17:00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem YİĞİT ARSLAN yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Rıad Nourı, Bahadır Taşdelen, Emircan Altıntaş, Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Ghıslaın Gımbert, Burak Öğür, Tarık Tekdal

Teknik Direktör:

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Eslem Öztürk, Ali Dere, Muhammed Enes Durmuş, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Patrıck Etoga Atchom, Muhsin Yıldırım, Tuncer Duhan Aksu

Teknik Direktör:

Hakem: YİĞİT ARSLAN, SEZGİN ÇINAR, BARAN ERASLAN, BATUHAN GÜLTEK

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