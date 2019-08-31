Adnan Erkan'dan transfer yasağı vurgusu



MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, zor bir maçtan 3 puanla ayrılmalarının mutluluğunu yaşadığını kaydetti.



Futbolcularının bu sezon özverili bir mücadele sergilediğini aktaran Erkan, şunları kaydetti:



"Bizim için zor ve anlamlı bir maç oldu. Sezona şansızlıklarla başladık. Takımdaki eksikleri, daha fazla maç oynayarak kapatma yoluna gittik. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Sezon başlarında böyle zamanlarda alınan puanlar, ileriye dönük kredi ve moral anlamında çok önemli. Acil şekilde transfer yasağını kaldırarak yeni oyuncular almamız lazım. Bu konuda inancımızı sürdürmeye kararlıyız. Oyuncular, yürekten mücadele ediyorlar. Emeklerine saygı duymamız gerek. Kim ne yapacaksa son dakikaya kadar yapsın. En azından yapacağımız hamlelerle takımdaki eksiklikleri giderebiliriz. Bu konuda ümidimi yitirmiyorum. Arkadaşlarımızı aldıkları 3 puandan dolayı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun."

Özdeş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, değişik bir akşam yaşadıklarını belirterek, "Bugün beni umutlandıran bir oyun oynadık. Bilhassa ilk 45 dakikada. İkinci yarıda da 75. dakikaya kadar kurduğumuz baskı gelecek adına ümit vericiydi. Son ana kadar verdikleri mücadeleden dolayı futbolcularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Ligde 3 maçta 1 puan topladıklarını hatırlatan Özdeş, "3 sezon önce geldiğimizde de ilk 5 haftada 1 puan almıştık. Geçen sezon ise ilk 4 maçın tümünü kazanmıştık. Sezon sonunda olacağımız yer önemli. Önümüzde uzun bir süreç var. Milli maçlar için liglere verilecek arada eksiklerimizi kapatmak istiyoruz. Pavelka, Koita ve Sadiku'nun da katılmasıyla daha geniş bir kadromuz olacak. Oyuncularıma güveniyorum. Bu sezon, geçen sezonlardan oyun ve sonuç olarak daha iyi bir Kasımpaşa olacak." diye konuştu.



Kemal Özdeş, ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.