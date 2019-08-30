"Genç takım olmanın dezavantajını yaşadık"

TFF 1. Lig'de 3. haftasının açılış karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnce, "Gönül isterdi ki sahadan 3 puanla ayrılalım. Olmadı. Sahada oyuncularım gereken mücadeleyi gösterdi. Genç bir takımız. Biraz da tecrübesizliğin kurbanı olduk." dedi.
Takımda bazı eksiklerin olduğunu bunu transferlerle kapatmak istediklerini anlatan yardımcı antrenör İnce, "İki kez öne geçmemize rağmen maç 2-2 bitti. Genç takım olmanın avantaj ve dezavantajları var. Adanaspor karşısında bu dezavantajları yaşadık. İlerleye haftalarda daha iyi oluruz." değerlendirmesinde bulundu.
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