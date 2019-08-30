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29 oyuncudan 15'i yurt dışından
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29 OYUNCUDAN 15'İ YURT DIŞINDAN

29 oyuncudan 15'i yurt dışından

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Andorra ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da iki futbolcu ilk kez aday kadroya alındı. Ay-yıldızlı ekibin 29 kişilik aday kadrosuna yurt dışında top koşturan 15 futbolcu çağrıldı.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da iki futbolcu ilk kez aday kadroya alındı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra, 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Bu müsabakalar için açıklanan aday kadroda iki yeni futbolcu kendisine yer buldu.

Geçen sezon TFF 1. Lig'de Gençlerbirliği forması giyen ve bu yaz İtalya'nın önemli kulüplerinden Roma'ya transfer olan savunma oyuncusu Mert Çetin ile Trabzonspor'un başarısında önemli rol alan Abdulkadir Parmak, ilk kez A Milli Takım formasını giymenin heyecanını yaşayacak.

15 oyuncu yurt dışından

Milli takıma davet edilen 29 futbolcunun 15'i yurt dışında Türkiye'yi temsil ediyor.

Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosuna İtalya'dan 4, Fransa ve Almanya'dan üçer, İngiltere ile İspanya'dan ikişer, Belçika'dan ise 1 futbolcu çağrıldı.

Yurt dışında Türkiye'yi temsil eden ve A Milli Takım'a davet edilen futbolcular şöyle:

Sinan Bolat (Royal Antwerp), Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan, Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Mert Çetin, Cengiz Ünder (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid).

Galatasaray'dan futbolcu yok

Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosunda Galatasaray'dan hiçbir futbolcu yer almadı.

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen oyuncular, geçmişte A Milli Takım'ın büyük oranda iskeletini oluşturuyordu. Şenol Güneş, belirlediği 29 kişilik aday kadroya Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan toplam 8 oyuncuyu alırken, Galatasaray kadrosunda bulunan hiçbir oyuncuya davet göndermedi.

Ay-yıldızlı kadroda Beşiktaş'tan Güven Yalçın, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Trabzonspor'dan ise Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak yer aldı.

A Milli Takım'a davet edilen ve Türkiye'de top koşturan diğer futbolcular şöyle:

Mert Günok, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Nazım Sangare (Antalyaspor), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Efecan Karaca (Alanyaspor).

 
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