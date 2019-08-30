Osmanlıspor iki kez öne geçti ama...

TFF 1. Lig'de 3. haftanın açılış mücadelesinde Osmanlıspor iki kez öne geçtiği maçta Adanaspor 2-2 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 3. haftasında Osmanlıspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi.
Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Osmanlıspor ilk yarıyı Beykan Şimşek'in golüyle 1-0 önde tamamladı. Konuk ekip Adanaspor, Atakan Çankaya'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. 74. dakikada Okan Deniz'in golüyle bir kez daha öne geçen Osmanlıspor'a Adanaspor 77. dakikada Eze ile karşılık verince 90 dakika 2-2 sona erdi.
Adanaspor'da Özkan Taştemur kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Ali Tuna
Osmanlıspor: Mele, Ali Eren İyican, Ali Ülgen (Dk. 85 Oğuz Yıldırım), Mehmet Yiğit, Blagocevic, Ayuk, Barış Zeren (Dk. 84 Doğukan Efe), Atakan Rıdvan Çankaya, Beykan Şimşek, Okan Deniz, Mertan Caner Öztürk (Dk. 69 Todorovic)
Adanaspor: Kracic, Özkan Taştemur, Serdar Bingöl, Renan Diniz, Veli Kızılkaya, Serhat Tunç, Hakan Barış, Ahmet Dereli (Dk. 79 Abdulkadir Özdemir), Arabidze (Dk. 46 Bagayoko), Gleison (Dk. 46 Enes Yasin Akyol), Eze
Goller: Dk. 20 Beykan Şimşek, Dk. 74 Okan Deniz (Osmanlıspor), Dk. 55 Hakan Barış, Dk. 77 Eze (Penaltıdan) (Adanaspor)
Kırmızı kart: Dk. 45 Özkan Taştemur (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Ahmet Dereli, Dk. 49 Serhat Tunç, Dk. 90+7 Eze (Adanaspor), Dk. 45+2 Mehmet Yiğit, Dk. 65 Ali Eren İyican, Dk. 76 Ali Ülgen, Dk. 80 Barış Zeren, Dk. 83 Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor)
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