Osmanlıspor iki kez öne geçti ama...

TFF 1. Lig'de 3. haftanın açılış mücadelesinde Osmanlıspor iki kez öne geçtiği maçta Adanaspor 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Osmanlıspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi.



Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



Osmanlıspor ilk yarıyı Beykan Şimşek'in golüyle 1-0 önde tamamladı. Konuk ekip Adanaspor, Atakan Çankaya'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. 74. dakikada Okan Deniz'in golüyle bir kez daha öne geçen Osmanlıspor'a Adanaspor 77. dakikada Eze ile karşılık verince 90 dakika 2-2 sona erdi.



Adanaspor'da Özkan Taştemur kırmızı kartla oyun dışı kaldı.