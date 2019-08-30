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Ankaragücü, Kasımpaşa'da bayram hediyesi verdi!
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ANKARAGÜCÜ, KASIMPAŞA'DA BAYRAM HEDİYESİ VERDİ!

Ankaragücü, Kasımpaşa'da bayram hediyesi verdi!

Ankaragücü, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. Sezona iki beraberlikle başlayan Ankaragücü, Zafer Bayramı'nda taraftarlarına bayram tadında bir hediye verdi.

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Sezona iki beraberlikle başlayan Ankaragücü, Zafer Bayramı'nda taraftarlarına bayram tadında bir hediye verdi.

Sarı-lacivertli takım, İlhan Parlak'ın 23. dakikada attığı golle Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 yenerek puanını 5'e çıkardı ve yenilmemezlik serisini sürdürdü.

Kasımpaşa: 0 - MKE Ankaragücü: 1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Bilal Gölen

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Aytaç Kara, Khalili (Dk. 75 Heintz), Thiam, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Quaresma), Mustafa Pektemek (Dk. 68 İlhan Depe)

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke (Dk. 86 Yalçın Ayhan), Sedat Ağçay (Dk. 73 Faty), Canteros, Aydın Karabulut (Dk. 64 Sadaev), İlhan Parlak, Orgill

Gol: Dk. 23 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 39 Aydın Karabulut, Dk. 45 4 İlhan Parlak, Dk. 76 Pinto, Dk. 83 Faty, Dk. 90 4 Sadaev (MKE Ankaragücü), Dk. 41 Hafez (Kasımpaşa)

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sol kanatta Hajradinovic'in pasında son çizgiye yakın bir noktada ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan, pasını kale alanına çıkardı. MKE Ankaragücü savunmasında Pazdan'ın altıpas çevresinde ters vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

19. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Thiam, pasını kale sahasına sokulan Khalili'ye verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içinden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Korcan Çelikay'dan döndü.

23. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Kitsiou, ceza sahası dışı sağ çaprazdan kale alanına ortasını yaptı. İlhan Parlak'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ün üzerinden filelerle buluştu: 0-1.

31. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Khalili'nin ceza yayı çevresinden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Korcan'dan döndü. Ardından pozisyonu takip eden Hafez'in ceza sahası içi sol çaprazda bekletmeden şutunda meşin yuvarlak yakın direğe çarparak auta çıktı.

34. dakikada Aytaç'ın yerden pasında topla buluşan Hafez, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Hajradinovic'in arka direkte yaptığı vuruşta yerden seken meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını MKE Ankaragücü 1-0 önde bitirdi.

50. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Mustafa Pektemek, ceza sahası içinde pasını Aytaç Kara'ya verdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Korcan Çelikay, yakın direk dibinde müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Quaresma, ceza sahası dışı sol çaprazdan kale alanına ortasını gönderdi. İyi yükselen Thiam'ın altıpasın önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

86. dakikada Hafez, rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunu çekti. MKE Ankaragücü savunmasına çarparak kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Korcan kornere tokatladı.

Kalan dakikalarda 2 takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşmadan MKE Ankaragücü 1-0 galip ayrıldı.
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8
Şakir
31 Ağustos 201900:24
Futbolcuların gayretleri, taraftarın desteği her türlü övgüyü hakediyor. Bütün bu emekler yönetimin vurdumduymazlığını ortadan kaldırmıyor. Yiğiner hala pazartesi belki diyor. Salı gününden sonra ne diyeceğini çok merak ediyorum.
7
Angaralı
31 Ağustos 201900:22
Bu sonuca aldanma hucum gücü çok zayıf bir takımımız var sağ.sol açlk muhakkak alınmalı golü ata n ilhan ve aydın ancak h”mle oyuncusu olabilir.acilen transfer şarttttt.başkan sonuçlara bakma acil transferler şart kalecide dahil korcana birşey olsa g3nç kaleci ile neolur allah bilir.
6
Eski sag Kanat
31 Ağustos 201900:18
Transfersiz bu takimin bilemedin 4-5 mac sonra pili biter..90 dk kaleye tek sut var hani Ilhan degilde Orgill olsa dedigimiz pozisyonlar var ama kalemizi adamlar sagli sollu ortalarla zorlayinca kolayimiza geldi..Ortadan cabuk ayakli topculariyla gelen takim bizi kevgir eder. MAHO AGA 2 gunun kaldi agam.
5
bülent
30 Ağustos 201923:54
tebrikler size. lakin bu kurtlar sofrasında nereye kadar gidebiliriz. yedi sekiz topçu ile. ilk 11 bile zor. kuruluyor cünkü 2-3 topçunun katkısı yok. allah yardımcımız olsun
4
Ankaralı
30 Ağustos 201923:52
Anlaşıldı,bu züğürt ağalar transfer yasağını kaldırmayacak,şansa alınan bu sonuçlarında sezon sonuna kadar devam edeceğini sanıyorlar herhalde,açık ara ligin en zayıf takımıyız,bir tane at,üstüne yat bu böyle gitmez,ama bunu futboldan anlamayan züğürt ağaya nasıl anlatacaksın ki
3
ırfan
30 Ağustos 201923:45
helal olsun sizlere ama bu bır avuç topçu ıle kurtlar sofrasında ne kadar mücadele edebilirlırız. bırak yedekleri ilk 11 de bile 2-3 topçu nun katkıları çok az.
2
Profesor Oklitus
30 Ağustos 201923:29
Guzel sonuc cok sukur ama yinede yaniltmasin kimseyi bu takim her mac ne bu kadar sansli olur nede sezonu 34 mac bu 11 ile oynayabilir. Adnan hoca gecen hafta yapmadigini bu hafta yapti Yalcini son dakikalarda aldi kafa topu gecirmedi. Transfer yasagi kalkmak zorunda en az 6 yeni isim gerek yoksa 10 mac sonra bu kadar kosmaya bu takim sakatliklar verecektir yorgunluk baslayacaktir
1
Eniste
30 Ağustos 201923:28
Tebrikler aslan parcalari muthis bir galibiyet futbolcu kardeslerim olumune mucadele etti ama su gercegi unutmayalim tranfer mutlaka acilmali her mac boyle bitmez kulubesi zengin olmayan takim uzun lig maratonunda cok ariza yapar.
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