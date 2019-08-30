Ankaragücü, Kasımpaşa'da bayram hediyesi verdi!

Site Yorumları

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8 Şakir 31 Ağustos 201900:24 Futbolcuların gayretleri, taraftarın desteği her türlü övgüyü hakediyor. Bütün bu emekler yönetimin vurdumduymazlığını ortadan kaldırmıyor. Yiğiner hala pazartesi belki diyor. Salı gününden sonra ne diyeceğini çok merak ediyorum.

7 Angaralı 31 Ağustos 201900:22 Bu sonuca aldanma hucum gücü çok zayıf bir takımımız var sağ.sol açlk muhakkak alınmalı golü ata n ilhan ve aydın ancak h”mle oyuncusu olabilir.acilen transfer şarttttt.başkan sonuçlara bakma acil transferler şart kalecide dahil korcana birşey olsa g3nç kaleci ile neolur allah bilir.

6 Eski sag Kanat 31 Ağustos 201900:18 Transfersiz bu takimin bilemedin 4-5 mac sonra pili biter..90 dk kaleye tek sut var hani Ilhan degilde Orgill olsa dedigimiz pozisyonlar var ama kalemizi adamlar sagli sollu ortalarla zorlayinca kolayimiza geldi..Ortadan cabuk ayakli topculariyla gelen takim bizi kevgir eder. MAHO AGA 2 gunun kaldi agam.

5 bülent 30 Ağustos 201923:54 tebrikler size. lakin bu kurtlar sofrasında nereye kadar gidebiliriz. yedi sekiz topçu ile. ilk 11 bile zor. kuruluyor cünkü 2-3 topçunun katkısı yok. allah yardımcımız olsun

4 Ankaralı 30 Ağustos 201923:52 Anlaşıldı,bu züğürt ağalar transfer yasağını kaldırmayacak,şansa alınan bu sonuçlarında sezon sonuna kadar devam edeceğini sanıyorlar herhalde,açık ara ligin en zayıf takımıyız,bir tane at,üstüne yat bu böyle gitmez,ama bunu futboldan anlamayan züğürt ağaya nasıl anlatacaksın ki

3 ırfan 30 Ağustos 201923:45 helal olsun sizlere ama bu bır avuç topçu ıle kurtlar sofrasında ne kadar mücadele edebilirlırız. bırak yedekleri ilk 11 de bile 2-3 topçu nun katkıları çok az.

2 Profesor Oklitus 30 Ağustos 201923:29 Guzel sonuc cok sukur ama yinede yaniltmasin kimseyi bu takim her mac ne bu kadar sansli olur nede sezonu 34 mac bu 11 ile oynayabilir. Adnan hoca gecen hafta yapmadigini bu hafta yapti Yalcini son dakikalarda aldi kafa topu gecirmedi. Transfer yasagi kalkmak zorunda en az 6 yeni isim gerek yoksa 10 mac sonra bu kadar kosmaya bu takim sakatliklar verecektir yorgunluk baslayacaktir