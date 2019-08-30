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İşte Kayserispor - Galatasaray maçında ilk 11'ler
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İŞTE KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kayserispor - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 3. haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kayserispor - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Bugün 20:30'da başlayacak Kayserispor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 3. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Sheyı Emmanuel Adebayor, Aymen Abdennour, Benoıt Guy Jean Poulaın, Umut Bulut, Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Brıce Florentın Dja Djedje, Karahan Yasir Subaşı, Sılvıu Lung, Ben Rıenstra, Bernard Mensah

Teknik Direktör:

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Younes Belhanda, Ryan Guno Babel, Ömer Bayram, Marıano Ferreıra Fılho, Chrıstıan Nekadıo Luyındama, Marcos Do Nascımento Teıxeıra, Yuto Nagatomo, Sofıane Feghoulı, Mbaye Dıagne, Steven Nkemboanza Mıke Chrıstopher Nzonzı

Teknik Direktör:

Hakem: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU, ALİ SAYGIN ÖGEL, SAMET ÇAVUŞ, RAMAZAN KELEŞ

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