İşte Kayserispor - Galatasaray maçında ilk 11'ler
Bugün 20:30'da başlayacak Kayserispor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Cemil Usta Süper Lig Sezonu 3. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Kayserispor: Sheyı Emmanuel Adebayor, Aymen Abdennour, Benoıt Guy Jean Poulaın, Umut Bulut, Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Brıce Florentın Dja Djedje, Karahan Yasir Subaşı, Sılvıu Lung, Ben Rıenstra, Bernard Mensah
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Younes Belhanda, Ryan Guno Babel, Ömer Bayram, Marıano Ferreıra Fılho, Chrıstıan Nekadıo Luyındama, Marcos Do Nascımento Teıxeıra, Yuto Nagatomo, Sofıane Feghoulı, Mbaye Dıagne, Steven Nkemboanza Mıke Chrıstopher Nzonzı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU, ALİ SAYGIN ÖGEL, SAMET ÇAVUŞ, RAMAZAN KELEŞ
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