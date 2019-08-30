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Kasımpaşa - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KASIMPAŞA - MKE ANKARAGÜCÜ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 3. haftasında Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kasımpaşa - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:30'da başlayacak Kasımpaşa - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 3. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ZORBAY KÜÇÜK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Kasımpaşa: Syam Habıb Ben Youssef, Yusuf Erdoğan, Harıs Hajradınovıc, Thıam Mame Baba, Mustafa Pektemek, Abdul Rahman Khalılı, Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, Aytaç Kara, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov, Fatih Öztürk

Teknik Direktör:

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Sedat Ağçay, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Hector Mıguel Canteros, Dever Akeem Orgıll, Ante Kulusıc, Aydın Karabulut, Wilfried Moke Abro, Mıchal Pazdan, İlhan Parlak, Stylıanos Kıtsıou

Teknik Direktör:

Hakem: ZORBAY KÜÇÜK, SERKAN OK, BİLAL GÖLEN, MUSTAFA AYDIN

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