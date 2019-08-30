Osmanlıspor - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Osmanlıspor - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 3. Haftasında Osmanlı Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ONUR ÖZÜTOPRAK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Osmanlı Stadı
Osmanlıspor: Santıago Andres Mele Castanero, Ali Ülgen, Ali Eren İyican, Erıc Ayuk Mbu, Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek, Okan Deniz, Jovan Blagojevıc, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Barış Zeren
Teknik Direktör:
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Adanaspor: Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Ahmet Dereli, Gıorgı Arabıdze, Goran Karacıc, Serhat Tunç, Renan Souza Dınız, Özkan Taştemur, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Emeka Frıday Eze
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ONUR ÖZÜTOPRAK, MEHMET YILDIRIM, ALİ TUNA, YALÇIN TAŞKINFURAT
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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