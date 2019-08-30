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Osmanlıspor - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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OSMANLISPOR - ADANASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Osmanlıspor - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 3. haftasında Osmanlıspor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Osmanlıspor - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Osmanlıspor - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 3. Haftasında Osmanlı Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ONUR ÖZÜTOPRAK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Osmanlı Stadı

Osmanlıspor: Santıago Andres Mele Castanero, Ali Ülgen, Ali Eren İyican, Erıc Ayuk Mbu, Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek, Okan Deniz, Jovan Blagojevıc, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Barış Zeren

Teknik Direktör:

Adanaspor: Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Ahmet Dereli, Gıorgı Arabıdze, Goran Karacıc, Serhat Tunç, Renan Souza Dınız, Özkan Taştemur, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Emeka Frıday Eze

Teknik Direktör:

Hakem: ONUR ÖZÜTOPRAK, MEHMET YILDIRIM, ALİ TUNA, YALÇIN TAŞKINFURAT

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